رئيس الوزراء: أكبر المشاكل التي تعاني منها البلاد هي التحديات الخارجية

الخرطوم: السوداني

أكد رئيس الوزراء، د. كامل إدريس، أن ملف العلاقات الخارجية يحتاج إلى مجهود كبير وبرامج فعالة، تسهم في حماية مصالح السودان الخارجية والتعامل مع المُهدِّدات، مشيرًا إلى أن أكبر التحديات والمشاكل التي تعاني منها البلاد هي التحديات الخارجية.

وترأس رئيس الوزراء بمجمع الوزارات بمدينة بورتسودان اليوم، اجتماعًا تنسيقيًا بحضور وزير الثقافة والإعلام والسياحة، خالد الإعيسر، ووكيل وزارة الخارجية المكلف بالإنابة، السفير إدريس إسماعيل فرج الله، ووكيل وزارة المالية، عبد الله إبراهيم، واللواء أمن عباس محمد بخيت، مدير هيئة المخابرات الخارجية، وعدد من السفراء وقيادات العمل بوزارة الخارجية.

وأكد رئيس الوزراء، ضرورة إحكام التنسيق عبر آليات متطورة لإدارة العمل الخارجي، بما يحقق النتائج المرجوة وسد الثغرات الخارجية، مؤكدًا أن حرب الكرامة تتطلب إسناداً قوياً في العمل الخارجي.

واطلع رئيس الوزراء خلال الاجتماع على مجمل الأوضاع بوزارة الخارجية، خاصةً في جوانب الترتيبات الإدارية وسير العمل، وناقش الاجتماع كيفية بلورة الرؤى لإنجاح خُطط حكومة الأمل لإعادة الإعمار، وترتيب المسائل الداخلية والخارجية حسب الأولويات.

وتطرق السفراء إلى أهم الملفات الخارجية التي تتطلّب التحرك العاجل، وكيفية التعامل معها، مؤكدين أهمية التنسيق الجيد والمتابعة اللصيقة لملفات العمل الخارجي، مُشيرين إلى أبرز التحديات التي تواجه الوزارة.

وتوافق الاجتماع على ضرورة وضع خُطة عاجلة قصيرة المدى للتعامل مع التحديات الخارجية المُلحة، وإنجاز الملفات المهمة، وخلق دور رائد للسودان في المحافل الدولية، فضلًا عن فتح آفاق جديدة لعلاقات السودان والتعاون الخارجي بما يتماشى مع تطلعات البلاد.

وأقرّ الاجتماع تشكيل مجموعة عمل تهتم بملف العمل الخارجي، على أن يكون السفير إدريس إسماعيل فرج الله، وكيل وزارة الخارجية المكلف بالإنابة، مقررًا لها.

كما أقرّ الاجتماع ضرورة معالجة ملف رسالة السودان الإعلامية للخارج، وتعاطي الإعلام الخارجي مع قضايا السودان، باعتبار أن الملف يمثل واحدة من أكبر التحديات التي تواجه البلاد.