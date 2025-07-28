تعيينات وزارية جديدة في حكومة الأمل السودانية

بورتسودان: السوداني

أصدر رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، البروفيسور كامل إدريس، اليوم القرار رقم (100) لسنة 2025، والذي يقضي بتعيين خمسة وزراء وثلاثة وزراء دولة في حكومة الأمل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأداء الحكومي ودعم مسيرة التحول الوطني في السودان.

وجاءت التعيينات الجديدة على النحو التالي:

الدكتورة لمياء عبد الغفار خلف الله أحمد، وزيرة لشؤون مجلس الوزراء.

المهندس المعتصم إبراهيم أحمد، وزيرًا للطاقة.

المهندس أحمد الدرديري غندور، وزيرًا للتحول الرقمي والاتصالات.

الدكتور التهامي الزين حجر محمد، وزيرًا للتعليم والتربية الوطنية.

البروفيسور أحمد آدم أحمد، وزيرًا للشباب والرياضة.

السفير عمر محمد أحمد صديق، وزير دولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

المستشار محمد نور عبد الدائم عبد الرحيم محمد، وزير دولة بوزارة المالية.

الأستاذة سليمى إسحق محمد، وزيرة دولة بوزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية.

وأكد مصدر حكومي رفيع المستوى أن هذه التعيينات تأتي في إطار جهود الحكومة الانتقالية لتعزيز الكفاءة والخبرة في إدارة القطاعات الحيوية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتلبية تطلعات الشعب السوداني. وأشار المصدر إلى أن الوزراء الجدد يمتلكون سجلاً مهنيًا متميزًا، مما يعزز من قدرة الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

ومن المتوقع أن تبدأ التشكيلة الوزارية الجديدة مهامها فورًا، حيث سيعقد مجلس الوزراء جلسة طارئة خلال الأيام القادمة لمناقشة الأولويات الوطنية ووضع خطط تنفيذية للفترة المقبلة.