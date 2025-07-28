السودان يوقّع اتفاقية منحة صينية لتشغيل 7 آلاف محطة مياه بالطاقة الشمسية

بورتسودان: السوداني

أعلنت الحكومة السودانية عن تخصيص منحة صينية بقيمة 210 ملايين دولار لدعم تشغيل محطات المياه في الولايات الأكثر احتياجاً، لتلبية احتياجات المواطنين النازحين واللاجئين العائدين إلى مناطقهم.

وأوضح وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، محمد بشار، أن الاتفاقية التي تم توقيعها مؤخراً مع الجانب الصيني تستهدف توظيف كامل المنحة لتوفير معدات طاقة شمسية لتشغيل محطات المياه في ولايات الخرطوم، الجزيرة، سنار، والنيل الأزرق.

جاء ذلك خلال لقاء الوكيل بالقائم بأعمال السفارة الصينية في السودان، تشانغ شيانغهوا، اليوم، حيث تعهدت وزارة المالية بتسريع إجراءات تخليص ونقل وتركيب المعدات في المحطات المستهدفة.

من جانبه، أكد الجانب الصيني التزامه بتوريد المعدات إلى ميناء بورتسودان وفق المواصفات الفنية التي يحددها الجانب السوداني، خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر.

ومن المتوقع أن تساهم المنحة في تزويد أكثر من 7 آلاف محطة مياه بمعدات الطاقة الشمسية، على أن يتم تركيبها خلال عام بواسطة كوادر وطنية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتعزيز البنية التحتية للمياه، ودعم استقرار المجتمعات المتضررة من النزوح، بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية وتأمين احتياجات المواطنين في المناطق المستهدفة.