زيارة خبير أممي للسودان لمتابعة العدالة وعودة النازحين واللاجئين

متابعات: السوداني

أعلن خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان، رضوان نويصر، أن زيارته الحالية للسودان تهدف إلى متابعة قضايا العدالة المرتبطة بتداعيات الحرب، ودعم برامج العودة الطوعية للنازحين واللاجئين، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.

واستهل نويصر، الذي بدأ زيارته اليوم، لقاءاته بالاجتماع مع وكيل وزارة الخارجية السودانية، السفير إدريس إسماعيل فرج الله. وأكد التزام الأمم المتحدة بدعم السودان مع احترام سيادته، والعمل على إنجاح المرحلة الانتقالية تمهيدًا لتحقيق الحكم المدني.

وتستمر زيارة الخبير الأممي، التي تمتد لخمسة أيام، في إطار التفويض الممنوح له من مجلس حقوق الإنسان في جنيف. ومن المقرر أن يقدم نويصر تقريرًا شاملًا عن حالة حقوق الإنسان في السودان أمام المجلس في مارس المقبل.

من جانبه، أكد وكيل وزارة الخارجية التزام الحكومة السودانية بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة وتسهيل عملها، إلى جانب تنفيذ برامج العودة الطوعية للنازحين واللاجئين. كما شدد على حرص الحكومة على تحقيق العدالة وإنفاذ القانون لمواجهة الانتهاكات التي شهدتها البلاد خلال الحرب، مع محاسبة المسؤولين عنها.