اجتماع طارئ للجالية السودانية في سرت الليبية يناقش قضايا التعليم وحل أزمة السجناء

سرت، ليبيا: سعيد عباس

عقدت الجالية السودانية في مدينة سرت الليبية، اجتماعًا طارئًا حضره جمع كبير من أبناء الجالية المقيمين في المدينة. ركز الاجتماع على مناقشة عدد من القضايا الحيوية، أبرزها ملف التعليم وتذليل العقبات التي تواجه الطلاب السودانيين لإدراجهم في منظومة وزارة التربية والتعليم الليبية، وفقًا للأسس والإجراءات القانونية واللوائح المعمول بها في دولة ليبيا.

كما تناول الاجتماع قضية السجناء السودانيين الذين تم توقيفهم بسبب إجراءات قانونية تتعلق بالإقامة والتحاليل الصحية. وأشار الأستاذ علي صبري، عضو الجالية، إلى أن هناك حوالي 54 مواطنًا سودانيًا محتجزين في السجون الليبية بسبب عدم سداد رسوم التحاليل الصحية، التي تبلغ قيمتها 150 دينارًا ليبيًا للفرد، والتي تُعدّ شرطًا أساسيًا للإفراج عنهم.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة بعض الإشكاليات الداخلية بين أعضاء المكتب التنفيذي للجالية، حيث تم تشكيل لجنة لمعالجة هذه الخلافات، وقد لاقت هذه الخطوة قبولًا واستحسانًا من الحضور. كما قرر الاجتماع تشكيل لجنة أخرى تبدأ فورًا في تنفيذ مخرجات الاجتماع، مع التركيز على حلحلة قضايا التعليم وتسريع إجراءات الإفراج عن المحتجزين.

يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الجالية السودانية لتعزيز التنسيق والتعاون مع السلطات الليبية لضمان حقوق أبنائها وتحسين أوضاعهم المعيشية والقانونية في مدينة سرت.