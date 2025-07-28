اللواء خالد حمدان: المليشيا استخدمت ألغاماً مُحرّمة دولياً في غابة السنط بولاية الخرطوم

الخرطوم: السوداني

كشف مدير المركز القومي لمكافحة الألغام، اللواء خالد حمدان أنّ الحقول التي تم اكتشافها مؤخراً بغابة السنط بولاية الخرطوم هي حقول من الألغام المضادة للأفراد والمُحرّمة دولياً زرعتها المليشيا.

وقال في تصريح لوكالة السودان للأنباء، إنّ السودان يُعد من أوائل الدول التي انضمت لاتفاقية أوتاوا التي تمنع استخدام وتصنيع ونقل الألغام المضادة للأفراد لخطورتها على المواطن وهذا يُضاف لانتهاكات المليشيا بزراعة هذا النوع من الألغام في الحرب الدائرة الآن.

وأضاف أن الألغام التي تم اكتشافها في منطقة غابة السنط بولاية الخرطوم هي ثلاثة حقول ألغام في هذه المنطقة حول منطقة المقرن والسنط، وتم ذلك أثناء العمل الميداني لفرق العمل التي تعمل في مجال مكافحة الألغام لتقييم التلوث بالولايات المحررة، ومن بينها الخرطوم.

وأكد أن التعامل مع هذا النوع من الألغام لابد أن يتم عن طريق فرق عمل محددة ومتخصصة في التعامل مع مثل هذا النوع من الألغام، فهي مضادة للأفراد ومن النوع البلاستيكي والذي تكون فيه كمية المعدن بسيطة جداً، الأمر الذي يجعل اكتشافه أمراً صعباً، يتطلب نوعاً محدداً من الكاشفات المتطورة.

وقال إنّ العمل جارٍ من قبل فرق العمل للتخلص منها وتأمين الموقف تماماً، وإنه قد يأخذ وقتا لأنه – كما أسلفت – من الألغام المضادة للأفراد ولابد أن يتم التعامل معها بحذر شديد لأنه قابل للانفجار بأقل من كيلو، ونقل تحذيراته للمواطنين بعدم الاقتراب من المنطقة حتى يتم تأمين الموقف تماماً.