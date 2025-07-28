د. كامل يدعو الإدارات الأهلية للقيام بدورها في إعادة إعمار السودان

بورتسودان: السوداني

دعا رئيس الوزراء الانتقالي السوداني د. كامل ادريس، الإدارات الأهلية للقيام بدور بارز في مشروع حكومة الأمل لتحقيق الاستشفاء الوطني، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب.

وأكد كامل، على أهمية الدور الذي تقوم به الإدارات الأهلية وسط مجتمعاتهم، داعيًا إلى توظيف هذا الدور لصالح القضية الوطنية.

وشارك في الاجتماع وزير الحكم الاتحادي محمد كرتكيلا، الذي تطرق إلى الموقف من قانون الإدارة الأهلية، وأشار إلى أن الحرب أفرزت نتائج تتطلب مراجعة القانون. وقال ان المراجعة قد تمت، ونوه عن ترتيبات لعقد ورش عمل لمزيد من التجويد لعمل الإدارات الأهلية بما يتماشى مع متطلبات بناء دولة القانون.

وتطرق وفد الإدارة الأهلية إلى الأدوار التي يمكن أن تؤديها الإدارة الأهلية في إسناد حرب الكرامة، وجوانب الدبلوماسية الشعبية.

وأشاروا إلى أهمية مساهمة الإدارة الأهلية بشكل إيجابي في معالجة الأزمة الإنسانية بدارفور.

كما توافق اللقاء على ضرورة التنسيق والعمل مع القوات المسلحة والقوات المساندة والجهات المعنية من أجل فك الحصار عن مدينة الفاشر وبقية المدن في دارفور وكردفان، وتم الاتفاق على ضرورة إشراك الإدارات الأهلية في مجلس السلم الاجتماعي للمساهمة في هذا الجانب.