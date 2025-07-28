الخرطوم: إلحاق من فاتهم امتحانات الشهادتين الابتدائية والمتوسطة للجلوس من الجزيرة

الخرطوم: السوداني

بحث اجتماع اليوم الثلاثاء برئاسة والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة اليوم إمكانية إيجاد حلول للطلاب الذين لم يتمكنوا من الجلوس لامتحانات الفترة النهائية لمرحلتي الابتدائية والمتوسطة للعام الدراسي 2024 بمحليات ولاية الخرطوم بحضور مدير عام وزارة التربية والتعليم بالولاية دكتور قريب الله محمد أحمد والمدير التنفيذي لمحلية بحري الأستاذ عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن وممثلي مجلس الآباء وأولياء الأمور بشمالي بحري الكدرو وواوسي.

وأكد مدير عام وزارة التربية والتعليم ان الوقت غير كاف لقيام امتحانات ملحقة بالخرطوم لمرحلتي الابتدائية والمتوسطة للطلبة الذين لم يتمكنوا من اللحاق بالامتحانات المنصرمة.

وقال إنه يمكن التنسيق مع ولاية الجزيرة لجلوس طلاب الولاية للامتحانات بمحليات ولاية الجزيرة المجاورة لولاية الخرطوم، كما أكد أنهم في وزارة التربية سيقدمون الدعم اللازم من توفير معلمين لمرافقة الطلاب ومراجعة واعتماد استمارات استيفاء شروط الامتحانات لمرحلتي الابتدائية والمتوسطة.

وَوجه الوالي بأنه لابد من التحرك العاجل والتنسيق مع وزارة التربية الاتحادية ووزارة التربية ولاية الجزيرة لبحث إمكانية استيعاب طلاب الولاية الذين لم يتمكنوا من الجلوس للامتحانات بسبب العودة لولاية الخرطوم، وقال إن عدد الطلاب المتضررين المحصورين حتى الآن 5382 طالباً للمرحلة الابتدائية و4468 طالباً للمرحلة المتوسطة.

كما وجه الوالي، وزارة التربية ولاية الخرطوم بحصر العدد الكلي لكل الطلاب بمحليات الولاية في أسرع وقت حتى يلحقوا الامتحانات بولاية الجزيرة والتي من المحتمل أن تعقد في نهاية شهر أغسطس القادم والترتيب العاجل لقيام وفد من ولاية الخرطوم لولاية الجزيرة للتنسيق قبل زمن كافٍ لترحيل الطلاب والمعلمين.