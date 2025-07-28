السودان يطلب إنهاء بعثة تقصي الحقائق الأممية لأوضاع حقوق الإنسان

الخرطوم: السوداني

أبلغ وزير العدل، الخبير المعني لحقوق الإنسان بالسودان رضوان نويصر رغبة السودان في انهاء بعثة تقصي الحقائق الأممية لأوضاع حقوق الإنسان، وأن يتم دعم الآليات الوطنية العاملة في حقوق الإنسان والاستفادة من الكوادر الوطنية في هذا المجال.

وتناول اجتماع بين الآلية الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة وزير العدل مع الخبير الأممي، القضايا التي أثارها الخبير فيما يتعلق بحماية المدنيين والشأن الإنساني والحقوق والحريات وبعض الإشارات المتعلقة بالمحاكمات.

وقال وزير العدل، رئيس الآلية الوطنية لحقوق الإنسان د. عبد الله درف “اوضحنا للخبير بأننا كحكومة لدينا آليات متعددة تعمل في إطار حماية المدنيين، إلى جانب الآلية الوطنية لحقوق الإنسان، لدينا مجلس استشاري لحماية المدنيين وسبق له أن قدم تقريراً لمجلس الأمن أوضح فيه حالة حقوق الإنسان وما قامت به الحكومة في هذا الجانب”، وسيقدم تقريره نصف السنوي.

وأضاف أن هنالك آليات أخرى تعمل في إطار ترسيخ حقوق الإنسان وحماية المدنيين.

وقال إنه في مجال الشأن الإنساني، تم اطلاع الخبير بأن السودان لم يتلق الدعم المطلوب في هذا الجانب بالرغم مما تعرض له من تدمير ممنهج في البنى التحتية من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة الإرهابية، ولم تقدم الأمم المتحدة ووكالاتها الدعم والإسناد المطلوب.

وأشار إلى أنه كان مأمولاً من آليات الأمم المتحدة أن تقدم الدعم الإنساني المطلوب، وقال إن الدعم الذي تم تقديمه للسودان لا يتجاوز 16% مما هو مطلوب، مبيناً أن ذلك يعد قصوراً كبيراً من الأمم المتحدة ووكالاتها وأن 85% من الجهود الإنسانية قامت بها الحكومة السودانية وبعض الدول الصديقة.

كما أشار إلى أن الشعب السوداني بتراحمه وتكافله وقيمه السمحة كان له دور فاعل في الجانب الإنساني، وقال إن السودان اعتمد حكومةً وشعباً على هذه القيم لتجاوز هذه المحنة الإنسانية.

وأضاف “لا زلنا نطالب الأمم المتحدة ووكالاتها المعنية بالشأن الإنساني أن تقوم بدورها في هذا الجانب، وقال إن ما قدم في هذا الجانب يستحق المراجعة وهو أمرٌ معيبٌ من الأمم المتحدة ووكالاتها باعتبارنا دولة عضو تعرضنا لعدوان شامل وتدمير ممنهج لبنياتنا التحتية”.

وفيما يتعلق بالإشارات التي قدمها الخبير فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان والاعتقالات والأحكام القاسية، قال الوزير إنهم أوضحوا للخبير أن كل القوانين الجنائية السودانية تمت صياغتها ومواءمتها مع الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان، وهناك باب كامل في القانون الجنائي يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وأشار درف إلى أن تقديم الدعاوى يتم بناءً على شكوى أو بلاغ وتتخذ الإجراءات القانونية في مواجهة المشتبه به ولديه الحق في مناهضة هذه الإجراءات في مرحلة التحري ومرحلة المحاكمة وفقاً لما حدده القانون.

وقال إنّ وزارة العدل توفر العون القانوني لأي متهم عبر المستشارين والمحامين بالتنسيق مع نقابة المحامين، وليس هناك متهم تمت محاكمته دون أن تتاح له الفرصة للدفاع عن نفسه وهي من مطلوبات المحاكمة العادلة التي تلتزم بها الأجهزة العدلية وعلى رأسها القضاء السوداني”.

وأضاف “أخطرنا الخبير أن الحديث المفتوح عن هذه الانتهاكات دون أن تكون هنالك معلومات تفصيلية أمرٌ غير مقبول وغير مفيد، وقال “نحن على استعداد إذا تم إبلاغنا بمعلومة تتعلق بمتهم لم تتح له محاكمة عادلة ان نراجع الأمر وفقاً للإجراءات القانونية ولكنا لا نستطيع ان نبت في واقعة مجهولة”.

وقال وزير العدل: “طلبنا من الخبير اذا كان لديه معلومات تفصيلية في هذا الجانب، فنحن على استعداد للتحري حولها إنفاذا لقيمنا الإنسانية والتزاماتنا المتعلقة بالقوانين الوطنية والمواثيق الدولية التي صادق السودان عليها، ولكن بلا معلومات تفصيلية، فالأمر لا يعدو أن يكون حديثاً مرسلاً”.

وطالب درف، الخبير بأهمية تبادل المعلومات في مجال حقوق الإنسان وأن يستقي معلوماته من الجهات الرسمية.

وأوضح الوزير أنّ اللقاء تطرق لمسأله مهمة جداً وهي تصنيف المليشيا المتمردة كجماعة إرهابية، ومن غير المقبول مساواة المؤسسة الوطنية متمثلة في القوات المسلحة مع المليشيا المتمردة الإرهابية، وقال “نطلب في البيانات وكل المخاطبات أن يتم تصنيفها بأنها مليشيا إرهابية تماشياً مع المواثيق الدولية وتحقيقاً لمبدأ العدالة” لا سيما وأنّ التقارير التي قدمت لمجلس الأمن من لجنة الخبراء والبيانات الصادرة من وزارة الخارجية الأمريكية والمنظمات غير الحكومية كلها أكدت ارتكاب المليشيا المتمردة الإرهابية لجرائم حرب وجريمة الإبادة الجماعية وهي من الجرائم التي يُصنّف مرتكبها بأنه إرهابي وفقاً للمواثيق والأعراف الدولية.

وأضاف أن اللقاء تطرق كذلك للدول التي تساند هذه المليشيا وتمدها بالسلاح وهذا مخالف لقرار مجلس الأمن (1591/2005) وهذا مثبتٌ بتقارير قُدِّمت لمجلس الأمن، لذلك لا بد أن تكون هنالك إدانة واضحة وصريحة لهذه الدول رسمياً وبشكل مباشر، لا سيما دولتي الإمارات وتشاد، ولن يفيد الإشارة لذلك تلميحاً.. فهذا الدعم هو أحد الأسباب الرئيسية لإطالة معاناة الشعب السوداني.

وهنالك دولٌ خالفت المواثيق الدولية فيما يتعلق باللاجئين، من بينها (تشاد) التي منعت طلاب الشهادة السودانية للجلوس للامتحانات، والاعتداءات التي تمت على اللاجئين في إثيوبيا ويوغندا، ولا بد أن تكون هنالك إدانة واضحة في هذا الشأن.