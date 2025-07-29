السودان يدعو رجال الأعمال السعوديين لشراكات استراتيجية في الصناعات الزراعية والحيوانية

بورتسودان: السوداني

فتح السودان أبوابه أمام رجال الأعمال السعوديين، داعيًا إياهم للدخول في شراكات استراتيجية تستهدف تطوير الصناعات المرتبطة بالإنتاج الزراعي والحيواني، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأكدت وزيرة الصناعة والتجارة، محاسن علي يعقوب، خلال لقائها اليوم بمكتبها في بورتسودان بأحمد بن حسن السهبي، رئيس مجلس إدارة شركة رانج المحدودة والعضو التنفيذي لمجلس الأعمال السوداني السعودي، والوفد المرافق له، بحضور جاد الرب خالد، المدير العام لشركة السكر السودانية، على متانة العلاقات السودانية السعودية والتقارب الوجداني بين الشعبين.

وأشارت إلى أن المملكة تُعدّ أكبر شريك تجاري للسودان، معربة عن تقدير الحكومة السودانية لمواقف المملكة الداعمة في مختلف المجالات.

وأوضحت الوزيرة أن هذا اللقاء يمثل خطوة مهمة لتعزيز التواصل ودفع العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مؤكدةً أن السودان يرحب بالاستثمارات السعودية، خاصة في قطاعات الصناعات الزراعية والحيوانية، مع التركيز على إعادة إعمار القطاع الصناعي، لاسيما صناعة السكر، نظرًا للمزايا التفضيلية التي يتمتع بها السودان.

وقدمت محاسن شرحًا مفصلًا للوفد السعودي حول الإمكانات الزراعية والحيوانية الهائلة للسودان، إلى جانب الثروات المعدنية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، خاصة من الدول العربية، مدعومة بقوانين مرنة ومحفزة للاستثمار.

من جهته، أبدى أحمد السهبي رغبة قوية للاستثمار في السودان، مع التركيز على صناعة السكر من خلال شراكة مع شركة السكر السودانية لتأهيل وتطوير مصانع السكر، بهدف زيادة الإنتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير. وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي بدعم كامل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في إطار سعي المملكة لتوسيع استثماراتها الخارجية، خاصة مع السودان.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود السودان لتعزيز التعاون الاقتصادي مع المملكة، مستفيدًا من إمكاناته الطبيعية والفرص الاستثمارية الواعدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.