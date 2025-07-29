وزير المعادن يبحث مع وفد روسي تعزيز التعاون في قطاع التعدين

بورتسودان: السوداني

في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين السودان وروسيا، التقى وزير المعادن، نور الدائم طه، الأحد، بوفد من غرفة التجارة والصناعة الروسية، ضم عددًا من رجال الأعمال والمستثمرين المهتمين بقطاع التعدين، وذلك بمكتبه في بورتسودان.

ركّز الاجتماع على مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع المعادن، وتطوير الشراكات ذات المنفعة المتبادلة، إضافة إلى استعراض آليات تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين ووضع خطط لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

وفي كلمته الافتتاحية، رحّب الوزير بالوفد الروسي، مشيدًا بزيارتهم التي تؤكد متانة العلاقات بين السودان وروسيا رغم التحديات الراهنة. وأكد التزام الوزارة بتعزيز التعاون في مجالات الاستكشاف والتعدين، معربًا عن استعدادها لتذليل أي عقبات قد تواجه الشركات الروسية العاملة أو الراغبة في الاستثمار بالسودان.

من جهتهم، عبّر أعضاء الوفد الروسي عن اهتمامهم بتوسيع نطاق التعاون والاستثمار في قطاع التعدين السوداني، مشيدين بالإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها السودان في هذا المجال.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود السودان لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دوره كوجهة رئيسية للاستثمار في قطاع المعادن، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.