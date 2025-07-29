شبكة أطباء السودان: وفاة 13 طفلاً بمعسكر “لقاوة” للنازحين بشرق دارفور بسبب سوء التغذية

الخرطوم: السوداني

أعربت شبكة أطباء السودان، عن بالغ قلقها إزاء الأوضاع الإنسانية المتدهورة في معسكر “لقاوة” للنازحين بمدينة الضعين بولاية شرق دارفور، والذي يضم أكثر من 7,000 نازح، غالبيتهم من النساء والأطفال، حيث توفي خلال يونيو الماضي 13 طفلاً جراء سوء التغذية والنقص الحاد للغذاء.

وبحسب المعلومات التي توافرت لفريق الشبكة من داخل المعسكر، فإنّ المعسكر إلى جانب نقص الغذاء الذي أدى إلى انتشار حالات الهزال الحاد، خاصةً بين الأطفال، يتعرض النازحون لهجمات من قبل مجموعات مسلحة بصورة متكررة، مما يهدد أمن وسلامة سكانه ويزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية.

ودعت الشبكة، المجتمع الدولي، والمنظمات الإنسانية إلى التحرك الفوري لتوفير الغذاء والرعاية الصحية الأساسية للنازحين بالمعسكر، خاصةً الأطفال والنساء الحوامل، مع تأمين المعسكر وحماية المدنيين من الهجمات المتكررة وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وأكدت الشبكة أن الصمت إزاء ما يحدث في معسكر “لقاوة” بولاية شرق دارفور هو تواطؤ غير مباشر مع معاناة الأبرياء، وتهيب بجميع الأطراف لتحمُّل مسؤولياتها الأخلاقية لوقف هذه المأساة الإنسانية.