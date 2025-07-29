الإعدام شنقاً على أحد المشاركين مع مليشيا الدعم السريع بالأبيِّض

الخرطوم: السوداني

قضت محكمة الأبيِّض على أحد المشاركين مع مليشيا الدعم السريع بالإعدام شنقاً حتى الموت تعزيراً، بعد إدانته بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والتعاون مع منظمات وجماعات الإرهاب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم الخاصة بالحرب.

وكانت النيابة العامة تلقت بلاغاً بتورط المتهم في تقديم الدعم والمساندة للقوات المتمردة أثناء هجومها على الدولة، وبعد اكتمال التحريات أحالت النيابة العامة ملف الدعوى إلى المحكمة للفصل فيها.

صدر الحكم بحضور محامي الدفاع وتولت النيابة العامة بالأبيِّض تقديم قضية الاتهام أمام المحكمة ممثلة في وكيل ثاني النيابة مولانا مواهب حسن محمود.