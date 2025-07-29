محلية الخرطوم تُدشِّن حملة إسعافية للنظافة ودرء آثار الخريف لتهيئة عودة المواطنين

الخرطوم: السوداني

بدأت اليوم برئاسة محلية الخرطوم، الحملة الكبرى الإسعافية للنظافة وإصحاح البيئة ودرء آثار الخريف وإزالة مخلفات الحرب في إطار حملة العشرة أيام المكثفة التي أقرتها الولاية لإصحاح البيئة لإحداث اختراق ملموس في مستوى النظافة لتهيئة البيئة لعودة المواطنين.

وأكد المدير التنفيذي لدى تدشين الحملة بمشاركة واسعة من هيئة النظافة وإدارة النظام الصحي وإدارة الشباب والرياضة بالمحلية وقوات الدفاع المدني وقيادات العمل والجهد الشعبي بالأحياء والهيئة الوطنية للإسناد، أكد بأن الحملة تهدف لدرء آثار الخريف وتراكمات النفايات والتي ظلت تتواجد بالأحياء طوال عامين من احتلال المليشيا للمحلية، فضلاً عن مراجعة كفاءة مصارف الأمطار وعمليات واسعة للقضاء على نواقل الأمراض المتعلقة بفصل الخريف ستستمر لفترة أسبوعين.

وحيا جهود العاملين الذين لبُّوا نداء الوطن بعد تحرير الخرطوم وواصلوا عملهم في ظروف بالغة التعقيد، مثمناً في ذات الإطار، الدور المتعاظم الذي يضطلع به المواطنون في الأحياء في إطار إصحاح البيئة والنظافة عبر مبادراتهم الذاتية لإسناد الجهد الرسمي.

وشكر للإدارة العامة للدفاع المدني لجهدها الكبير الذي مكّـن المحلية من أداء مهامها بعد تحرير الخرطوم بإزالة الجثث ومخلفات الحرب.

وطالب المواطنين بالتبيلغ الفوري لغرفة طوارئ الخريف برئاسة المحلية عن أي مظاهر تخل بإصحاح البيئة أو تصريف مياه الأمطار أو تواجد للرفات في الأحياء.

من جانبه، كشف مدير هيئة نظافة المحلية عمر عثمان، عن تكثيف الجهود خلال فترة العشرة أيام المقررة للحملة الإسعافية لدرء آثار الخريف وتحسين مستوى النظافة في إطار تهيئة البيئة لعودة المواطنين.

وأشار إلى أنه بالرغم من نهب كل آليات هيئة النظافة بواسطة المليشيا، إلا أنهم عازمون على استعادة عمل الهيئة بكفاءة انطلاقاً من الحملة التي تمثل مرتكزاً أساسياً لعودة خدمة النظافة بشكل أمثل يتماشى مع محلية الخرطوم عاصمة البلاد.

من جانبه، أكد ممثل قيادات العمل والجهد الشعبي، عن إسنادهم وانخراطهم لدعم الحملة بكافة المعينات التي من شأنها إصحاح البيئة ودرء آثار الخريف وتهيئة الوضع لعودة المواطنين.