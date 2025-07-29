النائب العام يبحث مع خبير حقوق الإنسان أوضاع الانتهاكات وآليات العدالة في السودان

الخرطوم: السوداني

استقبل النائب العام، مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور، اليوم بمكتبه ببورتسودان، الخبير المعين لحقوق الإنسان بالسودان، رضوان نويصر.

وخلال اللقاء، استعرض معالي النائب العام، حجم الانتهاكات والجرائم التي اُرتُكبت بحق السودانيين من قِبل القوات المتمردة أثناء الحرب؛ شملت القتل والاغتصاب والتشريد.

كما استعرض، آليات عمل النيابة العامة ودورها الفاعل في حماية حقوق الإنسان، وسُبُل معاملة المتهمين وضمان حقوقهم خلال فترة احتجازهم.

وبحسب وكالة السودان للأنباء، أجاب النائب العام على جميع التساؤلات التي طرحها الخبير بصورة واضحة.