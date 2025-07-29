توغلات لميليشيا الدعم السريع تثير الذعر في غرب بحر الغزال بجنوب السودان

واو: السوداني

أعلن حاكم ولاية غرب بحر الغزال، إيمانويل بريمو أوكيلو، عن توغل مقاتلين من ميليشيا الدعم السريع داخل أراضي دولو جنوب السودان، ما أدى إلى حالة من الذعر بين السكان المحليين ونزوح عدد منهم. جاء ذلك خلال اجتماع أمني عقد في مدينة واو، حيث أكد الحاكم أن هذه التحركات غير المصرح بها تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الوطني وسيادة البلاد.

وأوضح أوكيلو أن عناصر من الدعم السريع تسللوا إلى منطقة بور-مدينة بمقاطعة راجا وهم يحملون أسلحة، في انتهاك صريح لسيادة جنوب السودان. وقال: “هذه المجموعات تتحرك داخل وخارج أراضينا دون إذن، مما يقوض سلامتنا الإقليمية وأمن مواطنينا”.

كما أشار إلى حادثة وقعت الشهر الماضي، حيث اضطر مفوض المقاطعة إلى الاستفسار عن وجود إذن رسمي لهذه التحركات، ليتبين عدم وجود أي تصريح.

وأكد الحاكم أنه تواصل مع القيادة العليا، التي نفت منح أي إذن لتحركات مسلحة عبر الحدود. وأضاف أن الرئيس سلفا كير ميارديت وجه بإبقاء الحدود مفتوحة أمام المدنيين الفارين من الصراع في السودان، لكنه شدد على ضرورة خضوع أي تحركات مسلحة لسيطرة جيش جنوب السودان.

من جهته، أقر اللواء جيل مانغوك جيل، القائد الإقليمي لقوات دفاع شعب جنوب السودان، بتلقي تقارير عن هذه التوغلات، واصفًا الصراع في السودان بأنه “واقع لا مفر منه” يؤثر على استقرار المنطقة. وأكد أن قواته تعمل على مراقبة الحدود لضمان الأمن.

