حريقٌ في كنترول الشهادة السودانية

عطبرة: السوداني

نجا مركز كنترول امتحانات الشهادة السودانية بمدينة عطبرة، من حريق محدود، يرجح أنه تماس كهربائي اليوم الثلاثاء، دون وقوع أي خسائر “بشرية أو مادية”.

وطمأنت إدارة التعليم بنهر النيل بأن أوراق الامتحان ونتائج الطلاب لم تتأثر بأي شكل.

وأوضحت في بيان لها، أن الحريق اندلع في إحدى الزوايا الخلفية بالمبنى نتيجة تماس كهربائي.

ونوهت إلى أنّ فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة عليه بسرعة وباشرت إخماد الحريق فورًا، دون أن يمتد اللهيب إلى القاعات الرئيسية أو ملفات الكنترول.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن كافة محتويات مركز الكنترول مُؤمّنة بالكامل، وأن سجلات امتحانات الشهادة سليمة ومحفوظة في نسخ إلكترونية ورقية داخل خزنات معزولة عن مكان الحريق.

وفي السياق، باشرت السلطات المختصة تحقيقًا فوريًا للوقوف على ملابسات الحادثة.

وأوضحت إدارة المركز أنّ العمل في لجان الكنترول لم يتوقّف، حيث استؤنفت أعمال المراجعة والتجهيزات بشكل طبيعي، في ظل جاهزية البنية التحتية البديلة للتعامل مع أي طارئ. وأشارت المصادر إلى أن الحادث لن يؤثر إطلاقًا على سير إعلان نتائج الشهادة السودانية.