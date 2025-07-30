مقترح شراكة سودانية-سعودية لتعزيز صناعة السكر وتحقيق الأمن الغذائي  

بورتسودان – السوداني

في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين السودان والمملكة العربية السعودية، التقى وكيل وزارة المالية السودانية، محمد بشار، برئيس مجلس إدارة شركة رائج السعودية العاملة في مجال صناعة السكر، أحمد السهلي، عضو مجلس الأعمال السعودي-السوداني.

تناول اللقاء مناقشة مقترح شراكة استراتيجية بين البلدين لتطوير صناعة السكر والصناعات المصاحبة، بهدف سد الفجوة في الإنتاج المحلي، تحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة القيمة المضافة من خلال إنتاج مشتقات مثل الإيثانول والطاقة المستدامة.

وأكد بشار حرص وزارة المالية على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمار الأجنبي، وتوفير الدعم اللوجستي والتقني للمشاريع الاستراتيجية، مشددًا على أهمية تعزيز الشراكات السودانية-السعودية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف الأمن الغذائي والطاقة المستدامة. وأشار إلى طموح السودان ليصبح مركزًا إقليميًا رائدًا لإنتاج وتصدير السكر.

من جانبه، أوضح السهلي أن زيارته تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين، واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في السودان لعرضها على المستثمرين السعوديين. وكشف عن خطط لعقد منتدى استثماري قريب يركز على تذليل العقبات المتعلقة بتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، بهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

يُعد هذا المقترح خطوة واعدة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي، حيث يتطلع السودان إلى استغلال موارده الزراعية الوفيرة ودعم الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانته في الأسواق الإقليمية.