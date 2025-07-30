ممثل الاتحاد الأفريقي بالسودان يشيد بجهود القوات المسلحة في مواجهة التمرد وإعادة الاستقرار

بورتسودان – السوداني

التقى رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ممثل الاتحاد الأفريقي بالسودان، محمد بلعيش.

وقال بلعيش في تصريح صحفي إنه نقل تحيات رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، السفير علي محمود يوسف، إلى رئيس مجلس السيادة، مؤكدًا دعمه واهتمامه بوحدة السودان واستقراره. وأضاف أن زيارته للسودان تأتي في إطار استكشاف سبل تحقيق السلام والأمن والاستقرار في البلاد.

وأعرب بلعيش عن أمله في أن يكون السودان نموذجًا لتسوية الأزمات في إفريقيا، مشيدًا بتشكيل حكومة مدنية مستقلة تضم كفاءات وطنية، واصفًا إياها بخطوة مهمة لتخفيف معاناة الشعب السوداني، وتحسين الخدمات، والشروع في إعادة الإعمار والبناء بشكل تدريجي، بما يمكّن النازحين واللاجئين من العودة إلى ديارهم.

وأضاف ممثل الاتحاد الأفريقي: “هذه محمدة في أن تستمر القوات المسلحة فى دحر التمرد وإعادة الاستقرار إلى ربوع السودان”، داعيًا إلى أهمية اعتماد الحوار لتسوية الخلافات وتجاوز مرارات الماضي، وفق ما تم التوقيع عليه في جدة بتاريخ 11 مايو 2023، والذي يشكل أرضية لوقف الحرب وإطلاق حوار جاد بين أبناء السودان – بحسب ما أورد إعلام مجلس السيادة.