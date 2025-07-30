الخارجية ترحب بمواقف الدول الصديقة والشقيقة الرافضة لمساعي إعلان حكومة موازية

الخرطوم: السوداني

رحبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالبيانات والمواقف الصادرة عن الدول الصديقة والشقيقة التي عبًرت فيها بشكل لا لبس فيه عن إدانتها ورفضها للإعلان غير الشرعي الصادر عن مليشيا الدعم السريع الإرهابية وتحالف “تأسيس” بتشكيل ما يُسمى بـ”حكومة موازية” في السودان.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، إن هذه البيانات عبّرت بشكل واضح عن دعمها للسلطة الشرعية القائمة في السودان واحترامها لسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، مؤكدة رفضها لأي خطوات أو إجراءات غير شرعية تتم خارج إطار المؤسسات الرسمية لجمهورية السودان تمس وحدته ولا تعبّر عن إرادة شعبه.

وأشارت البيانات إلى أن هذه الخطوة لا تستند إلى أي شرعية قانونية أو سياسية، لأنها صادرة عن تحالف مع مليشيا خارجة عن القانون، ولا تملك أي سند شعبي أو دستوري.

واكدت الوزارة أن هذه المواقف الداعمة للسلطة الشرعية في السودان تعبٍّر عن التزام هذه الدول بمبادئ القانون الدولي.