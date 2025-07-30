طوارئ ولاية الخرطوم تتابع جهود تأهيل الكهرباء والمياه وتوفير الوقود

الخرطوم: السوداني

عقدت اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة بولاية الخرطوم، اليوم الأربعاء، اجتماعاً برئاسة والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، لمتابعة التقدم في تأهيل البنية التحتية للكهرباء والمياه وتوفير الوقود.

تأهيل شبكات الكهرباء

أوضح مدير الشركة السودانية للكهرباء أن العمل يجري على عدة مسارات لربط المحطات التحويلية، تشمل محطة الكباشي بشمال بحري، عد بابكر بشرق النيل، كيلو عشرة بالخرطوم، ومحطات أم درمان بدءاً من الجموعية جنوباً مروراً ببانت وود البشير بأمبدة وصولاً إلى المهدية بالثورة. وتوقع مدير النقل أن يؤدي إكمال هذه الأعمال إلى تغطية كهربائية واسعة لأجزاء كبيرة من الولاية. من جانبه، أشاد الوالي بالجهود اليومية المبذولة في هذا القطاع.

إعادة تشغيل محطات المياه

أعرب مدير هيئة مياه ولاية الخرطوم عن تقديره لتوصيل الكهرباء إلى محطة مياه بحري، التي من المتوقع أن تصل إنتاجيتها إلى 120 ألف متر مكعب يومياً، مما سيغطي احتياجات بحري، أجزاء من شرق النيل، بري، والقيادة العامة بالخرطوم. وأشار إلى اكتمال تأهيل محطتي المقرن وسوبا، بانتظار توصيل الكهرباء لتشغيلهما، كما أكد وصول المواسير اللازمة لمحطة مياه جبل أولياء.

توفير الوقود

وجه الاجتماع إدارة النقل العام والبترول بالتنسيق مع السلطات الاتحادية لمعالجة ندرة الغاز وضمان انسياب الوقود في جميع المحطات. وأكد إسماعيل عبد الله، مدير الإدارة، توفر الوقود بكميات وافرة.

إشادة بجهود النظافة وتنظيم الأسواق

أثنى الاجتماع على جهود نقل الرفات من الشوارع ودفنها في المقابر، كما أشاد بحملة ناجحة نفذها جهاز حماية الأراضي بالتنسيق مع محلية شرق النيل لإزالة المخالفات وفتح الشوارع بسوق 6 الحاج يوسف. ووجه الاجتماع بتوفيق أوضاع الباعة في مواقع بديلة، إلى جانب إزالة البؤر العشوائية ببحري.

يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الولاية لاستعادة الخدمات الأساسية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وسط التحديات الراهنة.