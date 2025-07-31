حسن فضل المولى يكتب: المهندس عبدالرحيم سليمان.. رجُلٌ من الثريا

كثيرون لا يعرفونه ،

قليلون ، مِنَّا ، الذين يعرفونه ،

و الذين يعرفونه يودون لو أن

كل ( سوداني ) ،

و كل ( سودانية ) عرفوه ،

و أدركوا علوَ قدره في ارتياد فضاء

( الإعلام العربي ) ..

( عبدالرحيم ) ،

هو حالياً المدير العام ( لإتحاد

إذاعات الدول العربية ) ، و الذي

يتخذ من ( تونس ) مقراً له ،

و هو أحد أهم أذرع ( جامعة الدول

العربية ) ..

و قد أنشىء في ( الخرطوم ) ،

بقرار من ( جامعة الدول العربية ) ،

في فبراير ١٩٦٩ ..

و لعب سيد الإعلام السوداني

البروف ( على شمو ) دوراً مقدراً

في إنشاء هذا الإتحاد الذي يطلق

عليه اختصاراً ( أسبو ASBU ) ..

و يتم إختيار المدير بالإنتخاب ..

و قد نال ( عبدالرحيم ) ثقة الأعضاء

للمرة الثالثة ، و قلَّ أن يحدث

هذا لمرشح من خارج ( دولة المقر ) ..

و لكنه ( عبدالرحيم سليمان ) ،

هذا الإنسان الذي لا تملك إلا أن

تُجمع عليه بكل مشاعرك ،

و تُقبِل عليه بكل محبة و مودة ،

كما يقبل عليك بكل محبةٍ و مودة ..

و في كل مناشط الإتحاد التي شاركت

فيها ، في ( تونس ) ، أو إحدى ( العواصم العربية ) ، كنت أرى المشاركين من العرب و فيهم ،

و ( زراء الإعلام ) ، و ( الوكلاء ) ،

و ( رؤساء و مدراء هيئات الإذاعة

و التلفزة ) ، و ( الخبراء ) و أهل

السابقة في ( الإعلام العربي ) ،

كنت أراهم يحتفون ( بعبدالرحيم ) ،

و يرفعونه مكاناً عليِّاً ،

و هو يسعهم جميعاً ،

بلطفه ،

و رحابته ،

و ضحكته التي يلقاك بها ،

و يحدثك ،

و يودعك ..

و في كل مرة كنت أراه ، في ( محفل ) ، على هذا الحال ، أحمد الله ، أنني

من ( بلد ) أنجب هذا الرجل ..

لقد سرني و أثلج صدري ذلك

( التكريم ) الحاشد ، الذي أقامه

( إتحاد المنتجين العرب ) ،

قبل أيام ، و الذي شهدته ،

( مدينة الإنتاج الإعلامي بالقاهرة ) ، احتفاءً و افتخاراً و ازدهاءً بالمهندس ( عبدالرحيم ) ..

و هو الإتحاد الذي يرأسه الدكتور

الباذخ ( إبراهيم أبوذكرى ) ،

و ( إبراهيم ) علم من أعلام الإعلام

العربي ، و مِشعلٌ من مشاعله

الوهَّاجة ، حيث أفنى عمره في

بعث و تشجيع ( الإنتاج التلفزيوني )

بكل ألوانه ،

من خلال تأسيس ( المهرجانات ) ،

و ( المسابقات ) ،

و ( الأسواق ) ..

و أنا إذ أدعي صداقةَ هذا الطود الشامخ ،

الدكتور ( إبراهيم أبو ذكرى ) ،

فقد كنت إبان فترة عملي ( بالتلفزيون ) ،

أجد منه تقديراً يشدُّ من عزمي ،

و يشرع أمامي منافذ الأمل ..

و ( عبدالرحيم ) ،

الذي تَرقَّى في مدارج ( الإتحاد )

حتى بلغ ذروة سنامه ،

ظل يفيض على ( السودان ) من

رعايته و مزيد اهتمامه ..

فمنذ أن كان ( الإتحاد ) موكلاً

بنقل ( الدوريات العالمية ) ،

و من ضمنها ( كأس العالم ) ،

و قبل أن تؤول ( الحقوق ) إلى ( ART ) ، و من بعد إلى ( قناة الجزيرة ) ،

منذ ذلك ( العهد) ، ظل يخصنا بمعاملة خاصة ..

و كذلك في كل أنشطة ( الإتحاد ) ،

و ما يقدمه من ( حزمة خدمات ) ،

كنا نجده يوفي لنا الوزن ،

و يزيدُنا كيلَ بعير ..

و لعل الذين ظلوا يمثلون ( السودان ) ،

كل عام في ( المهرجان العربي للإذاعة و التلفزيون ) الذي ينظمه ( الإتحاد ) ،

قد نالهم ، في كل مرة ، نصيبٌ من

رَوْحِ ( عبد الرحيم ) و ريحانه ..

إن الذي أيقظ بين جوانحي هذه

( المشاعر ) ، ما خطه يراع الخبير

الإعلامي أستاذنا الدكتور

( عبدالسلام محمد خير ) ،

بعنوان ..

( مهندسون و أكثر .. سوداني في

أسبو فعلها ) ..

و ( عبدالسلام ) ، يكتب بمداد

الصدق و الخبرة و المحبة ..

و ذلك ( النداء ) المفعم بكل معاني

التبجيل الذي صدر عن أخي

الأستاذ ( يس إبراهيم ) ،

و ( يس ) لا يكتب إلا فيما يستحق ،

و لمن يستحق ، و بما يستحق ..

وجدت كليهما يباهيان العالمين

( بعبدالرحيم ) ، و يُفاخران :

( هاؤم إقرءوا كتابه ) ..

و أنعِم به من ( كتاب ) ..

و هذا غيض ،

غيضٌ من فيض ( عبدالرحيم ) ،

الذي تخرج في ( جامعة الخرطوم ،

كلية الهندسة ) ، العام ١٩٧٨ ..

و هو سليل أبٍ ينحدر من ( نوري ) ،

و أُمٍ مَسقَطها ( بارا ) ..

و من بيت ( ختمي ) ..

و ( كسلاوي ) المنبت ،

( كسلا ) ،

( توفيق صالح جبريل ) ،

و ( عبدالكريم الكابلي ) ،،

( كسلا أشرقت بها شمس وجدي

فهي في الحق جنة الإشراق ) ..

( كسلا ) ،

( إسحق الحلنقي ) ،

و ( التاج مكي ) ،،

( حبيت عشانك كسلا

و خليت دياري عشانك ) ..

( كسلا ) ،

( عبدالوهاب هلاوي ) ،

و ( زيدان إبراهيم ) ،،

( مين علمك يا فراش تعبد

عيون القاش

الخضرة في الضفة

و همس النسيم الماش ) ..

من هذه الأنحاء و مراكض الجمال ،

استلهم ( عبدالرحيم ) هذا الجمال

الذي عُرِف به ..

و السلام ..

صورة لكل من ..

المهندس ( محمد محجوب ) ،

الهيئة القومية لتلفزيون السودان ،

و مدير هندسة النيل الأزرق ..

المهندس ( عوض عيد ) ،

رئيس قسم شبكات التبادل باتحاد

إذاعات الدول العربية ..

المذيع الألمعي ( مصعب محمود ) ،

تلفزيون السودان ..

مع التحية ..