عبد الرحمن الصادق يُهاجم الإمارات: أبوظبي تُؤجِّج الحرب بدعمها لمليشيا آل دقلو

الخرطوم – السوداني

شَـنّ الأمير عبد الرحمن الصادق، اليوم الخميس، هجوماً لاذعاً على دولة الإمارات العربية المتحدة، متهماً إيّاها بدعم مليشيا آل دقلو التي وصفها بـ”الإرهابية”، وتأجيج الصراع في السودان. وأكد الصادق أنّ أبوظبي “تُخطئ” في سياستها بدعم فئة وصفها بـ”لا قيمة لها”، تسعى لفرضها على الشعب السوداني من خلال تمويلها وتسويقها دولياً، وهو ما اعتبره “مُستحيلاً” في مُواجَهَــة إرادة الشعب.

وفي تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، قال الصادق: “مازالت أبوظبي تُخطئ وتُؤجِّج الحرب بدعمها بالسلاح لمليشيا آل دقلو الإرهابية لتقتل وتنهب وتُشَـرِّد السودانيين وتغتصب الحرائر”.

وأعرب عن استغرابه من موقف حكام الإمارات الداعم لهذه المليشيا، وقلة من السياسيين، مُعتبراً أنّ هذا الموقف يتجاهل العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين، وأشار إلى لقاء سابق مع الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس دولة الإمارات، حيث قدم له نصيحة لم يتم استيعابها، مؤكداً أنّ “إرادة الشعب السوداني هي الأقوى والباقية”.

وأكد الصادق، تمسكه بالبقاء في السودان، قائلاً: “لم ولن أغادر السودان غاضباً”. وأضاف أنه لا يسعى لمنصب إلا من خلال صناديق الاقتراع، مشيراً إلى أنه يقود عملاً سياسياً يهدف إلى تأسيس انتقال مدني ديمقراطي، يحقق الاستقرار والسلام في البلاد، وصولاً إلى دولة القانون والشفافية والمساءلة.