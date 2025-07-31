رئيس الوزراء يدشن مشروعات خدمية ببورتسودان بدعم سعودي

بورتسودان – السوداني

دشن رئيس الوزراء، د. كامل إدريس، اليوم الخميس، عدداً من المنشآت الخدمية بمدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر، في إطار جهود تعزيز القطاع الصحي بدعم من المملكة العربية السعودية. شملت المشروعات إعادة تأهيل وإنشاء وحدة عناية مكثفة ووحدة للأطفال حديثي الولادة بمستشفى الأطفال، ومحطة أوكسجين بطاقة إنتاجية 30 متراً مكعباً في الساعة بمستشفى الحوادث، إلى جانب محطة تحلية مياه لمستشفيات (الحوادث، الأطفال، الصدرية، والنفسية) بطاقة 50 متراً مكعباً في الساعة.

تأتي هذه المشروعات بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتنفيذ منظمة “كفاءات للدراسات والتنمية البشرية”، كجزء من التزام المملكة بدعم القطاع الصحي في السودان. وأعرب رئيس الوزراء عن شكره العميق للمملكة حكومةً وشعباً، واصفاً هذه المشروعات بأنها نموذج للتعاون الأخوي بين البلدين.

وخلال زيارته، تفقد إدريس سير العمل في مشروع إعادة تأهيل محطة تحلية مياه الشاحنات ببورتسودان، بحضور والي الولاية، الفريق الركن مصطفى محمد نور، حيث أكدت الجهة المنفذة قرب افتتاح المشروع. وأشاد رئيس الوزراء بجهود جميع المساهمين في هذه المبادرات.

بدوره، أوضح سعادة السفير السعودي، علي بن حسن بن جعفر، أن هذا الدعم يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكداً حرص المملكة على دعم أمن واستقرار ورفاهية الشعب السوداني، ومشيداً بجهود رئيس الوزراء في تدشين هذه المشروعات.

من جانبها، أكدت الدكتورة أحلام عبد الرسول، مدير عام قطاع الصحة بالولاية، أن هذه المشروعات تشكل نقلة نوعية للقطاع الصحي، وتدعم جهود توطين العلاج بالولاية، معبرةً عن تقديرها للدعم السعودي.