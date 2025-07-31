السفارة السودانية بالقاهرة تُحذِّر من حسابات مُزيّفة تنتحل اسمها

القاهرة – السوداني

أصدرت السفارة السودانية في القاهرة، تحذيرًا عاجلاً للمواطنين السودانيين المقيمين في مصر ولجميع المتابعين، من التعامل مع حسابات أو صفحات مُزيّفة تنتحل اسم السفارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت السفارة، في بيان رسمي اليوم، أن صفحتها الرسمية الوحيدة على منصة فيسبوك هي “facebook.com/SudanEmbassyInCairo”، مشيرة إلى أنها لا تمتلك أي حسابات أو مجموعات أخرى على منصات التواصل.

وأوضحت أنّ هناك حسابات غير رسمية تنشر معلومات مضللة أو غير دقيقة، مما قد يتسبّب في إرباك الجالية السودانية والمتابعين.

ودعت السفارة إلى الاعتماد حصريًا على صفحتها الرسمية كمصدر موثوق للحصول على الأخبار، الإعلانات، التعليمات القنصلية والمعلومات المتعلقة بالخدمات التي تقدمها، بما في ذلك المعاملات القنصلية والمستجدات الخاصة بالمواطنين السودانيين في مصر.

كما شددت السفارة على ضرورة توخِّي الحذر من أي صفحات أو حسابات مُزيّفة تنتحل اسمها، مؤكدة التزامها بتقديم خدماتها عبر قنواتها الرسمية المعتمدة فقط. وناشدت الجالية السودانية في مصر، الإبلاغ عن أي حسابات مشبوهة لضمان حماية المواطنين من المعلومات المغلوطة.