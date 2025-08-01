انطلاق امتحانات الشهادة المتوسطة بنهر النيل السبت المقبل

عطبرة – بثينة دهب

أعلن الأستاذ أحمد حامد أحمد يس، وزير التربية والتعليم المكلف بولاية نهر النيل، عن اكتمال الاستعدادات لانطلاق امتحانات الشهادة المتوسطة يوم السبت الثاني من أغسطس 2025.

وأكد الوزير، وصول أوراق الامتحانات إلى جميع المراكز داخل الولاية وفي الدول الصديقة، إلى جانب وصول كبار المراقبين إلى المراكز الخارجية لضمان سير الامتحانات بسلاسة.

وأوضح الوزير أن عدد الطلاب الجالسين للامتحانات داخل الولاية يبلغ 27,910 تلاميذ وتلميذات، موزعين على 256 مركزاً امتحانياً في مختلف المحليات. أما على المستوى الخارجي، فبلغ عدد المراكز 17 مركزاً في 12 دولة، مع إضافة مركز جديد في باكستان، بإجمالي 26,365 طالبا وطالبة سيتقدمون للامتحانات خارج السودان.

وأشاد وزير التربية بالجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة ولاية نهر النيل، ممثلة في الشقين التنفيذي والأمني، لدعم استمرارية العملية التعليمية وضمان نجاح موسم الامتحانات.