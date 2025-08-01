مناطق حمراء.. السودان يحظر تداول الذهب المنتج في جنوب كردفان ودارفور

بورتسودان – السوداني

أصدرت وزارة المعادن السودانية قرارًا بحظر تداول الذهب المنتج من ولايتي جنوب كردفان وجنوب دارفور، وذلك لكونهما تُصنفان كـ”مناطق حمراء” لا تزال تحت سيطرة قوات الدعم السريع.

وأوضحت الوزارة، في تعميم صحفي صدر على هامش مشاركة وزير المعادن، نور الدائم طه، في اجتماعات وزراء المعادن بدول منطقة البحيرات العظمى بجمهورية الكونغو الديمقراطية، أن الوزراء المجتمعين أجمعوا على تفعيل القرار ووضعه موضع التنفيذ الفوري.

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم تجارة الذهب وضمان عدم استغلال الموارد المعدنية في مناطق النزاع، مشددة على أهمية التعاون الإقليمي للحد من التهريب وتعزيز الشفافية في قطاع التعدين. ويأتي القرار في إطار الجهود المستمرة للسيطرة على الموارد الطبيعية ودعم الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد.