الحرائق تشتعل مجددًا في بورتسودان وسط موجة حر غير مسبوقة

بورتسودان – السوداني

تمكنت قوات الدفاع المدني بولاية البحر الأحمر من السيطرة على حريق اندلع داخل “حوش” تابع لشرطة الولاية في مدينة بورتسودان، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

ويأتي هذا الحادث كثالث حريق تشهده المدينة خلال أسبوع واحد، في ظل ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية.

وكانت الحرائق السابقة قد اندلعت في مستشفى عثمان دغنة ومنزل بأحد أحياء المدينة، مما أثار قلق السلطات والمواطنين على حد سواء.

وأكدت قوات الدفاع المدني أنها نجحت في عزل موقع الحريق الأخير عن المكاتب الإدارية المجاورة، في إجراء احترافي حال دون تفاقم الأضرار وحافظ على سلامة الأرواح والممتلكات.

وحضر إلى موقع الحادث عدد من القيادات الشرطية الرفيعة لمتابعة الوضع عن كثب.

وأفادت مصادر أمنية بأن التحقيقات جارية لتحديد أسباب الحريق، مع التركيز على استبعاد أي شبهة جنائية وراء الحادث.

من جانبها، وجهت سلطات الولاية نداءً عاجلاً للمواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر، وتجنب الخروج خلال ساعات ذروة الحرارة، مع التأكيد على أهمية توفير وسائل التهوية والحماية في المنازل والمرافق العامة. وتهدف هذه الإجراءات إلى الحد من تأثيرات موجة الحر الشديدة على الصحة العامة وسلامة الممتلكات.