مباحثات مصرية-أمريكية في واشنطن بعد تأجيل الرباعية.. والقاهرة تؤكد دعمها لسيادة السودان

متابعات – السوداني

عقد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أمس الخميس، مباحثات مع نظيره المصري، بدر عبد العاطي، في واشنطن، بعد يوم من تأجيل اجتماع الآلية الرباعية الدولية المعنية بالسودان. تناول اللقاء الأوضاع في السودان والأهداف المشتركة لتعزيز السلام والأمن في الشرق الأوسط.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، تامي بروس، أن الجانبين ناقشا ضرورة الانتقال إلى حكم مدني في السودان كخطوة حاسمة لتحقيق الاستقرار السياسي والسلام المستدام. وشددت على أهمية التوصل إلى وقف إطلاق النار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية للمتضررين.

من جانبها، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا أكدت فيه تمسك القاهرة بدعم سيادة السودان ووحدة أراضيه وسلامة مؤسساته الوطنية. وأوضح البيان أن الوزير عبد العاطي استعرض جهود مصر الحثيثة لتحقيق الاستقرار في السودان، بما في ذلك مشاركتها النشطة في الرباعية الدولية. كما جدد رفض مصر القاطع لأي مساعٍ تهدد وحدة السودان أو استقراره.

وأجرى عبد العاطي، أمس الأول، اتصالًا هاتفيًا مع وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، لتأكيد دعم القاهرة المتواصل للشعب السوداني الشقيق ومؤسساته الوطنية.

ويأتي اللقاء المصري-الأمريكي عقب تأجيل اجتماع الرباعية (الولايات المتحدة، مصر، الإمارات، السعودية)، الذي كان مقررًا الأربعاء في واشنطن، لمناقشة تطورات الأزمة السودانية. وتؤكد هذه المباحثات استمرار التنسيق الدولي لدعم الاستقرار في السودان وسط التحديات المتصاعدة.