إيران تحذر من تداعيات تشكيل حكومة موازية في السودان وتدعو لاحترام سيادته

بورتسودان – السوداني

أبدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية قلقها البالغ إزاء تصاعد الأزمة السياسية في السودان، عقب إعلان تشكيل حكومة موازية بقيادة ميليشيا الدعم السريع، محذرة من تداعيات هذه الخطوة على سيادة البلاد ووحدة أراضيها.

وفي تصريح رسمي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن إعلان تشكيل حكومة موازية يُعد “انتهاكاً صريحاً لمبدأ السيادة الوطنية السودانية وسلامة أراضيه”، مشيراً إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى “تبعات مدمرة” تهدد استقرار السودان وأمنه الإقليمي.

وأكد بقائي دعم بلاده لوحدة السودان وسلامة أراضيه، داعياً إلى احترام سيادته الوطنية. كما حذر من مخاطر استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون السودانية، واصفاً إياها بـ”الخطيرة للغاية”. وشدد على أن الحل الوحيد للأزمة يكمن في وقف الصراعات المسلحة وإطلاق حوار سوداني-سوداني شامل دون أي تدخلات خارجية.

وكان إئتلاف تأسيس، بقيادة ميليشيا الدعم السريع وأطراف أخرى، قد أعلن تشكيل مجلس رئاسي برئاسة زعيم الميليشيا، محمد حمدان دقلو “حميدتي”، إلى جانب تعيين رئيس وزراء وحكام لأقاليم السودان، في خطوة أثارت رفضاً وجدلاً واسعاً داخلياً وإقليمياً.

وختم بقائي تصريحه بالدعوة إلى ضبط النفس والعمل على إيجاد حلول سلمية تحفظ وحدة السودان واستقراره، مؤكداً استعداد إيران لدعم أي جهود إقليمية أو دولية تساهم في تحقيق السلام في هذا السودان.