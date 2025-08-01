وزير العدل السوداني: الخبير الأممي لن يلتقي ائتلاف “تأسيس” وفقاً لتوجيهات الأمم المتحدة

بورتسودان – السوداني

طالبت الحكومة السودانية، الأمم المتحدة رسمياً، بضرورة الإشارة في تقارير آليات حقوق الإنسان إلى الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الدعم السريع المتمردة، والتي تصنف كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية.

وخلال لقاء مع الخبير الأممي المعني بحقوق الإنسان في السودان، رضوان نويصر، أكد وزير العدل السوداني، الدكتور عبدالله درف، ضرورة إدانة هذه الجرائم بشكل واضح وصريح في التقارير والبيانات والخطابات الصادرة عن الخبير.

ونقل الوزير عن نويصر نفيه لأي لقاء مع ائتلاف “تأسيس” الذي تقوده ميليشيا الدعم السريع، مشيراً إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أصدر توجيهاً بعدم الاعتراف بهذه الكيانات. وأضاف نويصر، وفقاً لدرف، أنه “لن يلتقي بهذه الأجسام الآن ولا بعد عشر سنوات”، مؤكداً التزامه بمواثيق الأمم المتحدة وتوجيهات الأمين العام والمنظمات الدولية والإقليمية التي لا تعترف بمثل هذه الكيانات.

وأوضح درف أن السودان منفتح على التعاون مع جميع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، باستثناء “لجنة تقصي الحقائق” التي سبق أن عارضها السودان. وقال: “فيما عدا ذلك، نحن مستعدون لتبادل الأفكار والمعلومات مع كافة المنظمات وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان”.

وشدد على أهمية التعامل مع الجهات الرسمية للحصول على المعلومات، معتبراً أن الحكومة الشرعية مسؤولة عن حماية سيادة البلاد وأمنها. وأضاف: “كثير من المعلومات التي يتم تقديمها مجهولة المصدر وتفتقر إلى المصداقية”.

وأكد الوزير رفض الحكومة مساواة القوات المسلحة السودانية، التي تحمي الأرض والعرض والإنسان السوداني، بالميليشيات المتمردة في التقارير أو البيانات الأممية، معتبراً ذلك “غير عادل وغير مقبول ومخالف للمواثيق الدولية التي تحترم سيادة الدول ومؤسساتها الشرعية”.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة الدعم الفني واللوجستي المطلوب من مفوضية حقوق الإنسان والمكتب القطري، حيث أشار درف إلى أن الدعم الحالي لا يتناسب مع الاحتياجات. وأضاف: “نطالب بدعم آليات إنفاذ القانون وأجهزة العدالة، بما يشمل تدريب المدربين وتأهيل الكوادر”، مؤكداً أن هذا حق مشروع للسودان كعضو في الأمم المتحدة.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة السودانية، كحكومة مدنية ملتزمة بخارطة الطريق، ستظل ملتزمة بالتعهدات الدولية لترسيخ حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون. وطالب بأن يتضمن تقرير الخبير الأممي الإشارة إلى أوجه التعاون وتلقي المعلومات من الجهات الرسمية، وفقاً لما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة.