توقيع اتفاقيات استثمارية سعودية لدعم إعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد السوداني

بورتسودان – السوداني

التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي الدكتورة سلمى عبد الجبار المبارك، في مكتبها ببورتسودان، رئيس اللجنة الوطنية للمعارض والمؤتمرات والعضو التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي السوداني، أحمد بن حسن السهلي، لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

ركز اللقاء على مساهمة المستثمرين السعوديين في دعم جهود الحكومة السودانية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتطوير الصناعات المحلية، وتنفيذ مشروعات تنموية لإعادة إعمار ما دمرته الحرب. وأكدت الدكتورة سلمى استعداد قيادة الدولة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات ودعم المشاريع الاستراتيجية في البنية التحتية.

وأشادت عضو مجلس السيادة بالعلاقات الثنائية المتميزة بين السودان والمملكة العربية السعودية، مؤكدة حرص السودان على تعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات.

من جانبه، أعرب أحمد السهلي عن شكره وتقديره لحكومة وشعب السودان لكرم الضيافة وحسن الاستقبال، مؤكداً التزام المستثمرين السعوديين بالمساهمة في دعم مسيرة الإعمار. وكشف عن توقيع مذكرة تفاهم بين شركة رانج المحدودة وشركة السكر السودانية لتصدير 50 ألف طن من السكر شهرياً إلى السودان، إلى جانب الاتفاق على شراكة مستقبلية لتطوير مصانع سكر سنار، الجنيد، وحلفا، بهدف زيادة إنتاجيتها.

وأضاف السهلي أن هناك مشروعات أخرى قيد التوقيع تتعلق بتصدير الدقيق إلى السودان، بالإضافة إلى مساهمات في إنشاء الطرق والكباري ومشاريع خدمية أخرى، مما يعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

يأتي هذا اللقاء في إطار جهود السودان لتعزيز التعاون الدولي وجذب الاستثمارات الأجنبية لدعم التنمية المستدامة وإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الحرب.