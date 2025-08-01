جامعة الإسكندرية تمنح الطلاب السودانيين خصمًا دراسيًا بنسبة 70%

القاهرة – السوداني

أعلنت المستشارية الثقافية بسفارة جمهورية السودان لدى جمهورية مصر العربية، عن موافقة مجلس جامعة الإسكندرية على منح الطلاب السودانيين خصمًا بنسبة 70% على المصروفات الدراسية، وذلك اعتبارًا من العام الدراسي الماضي.

وأوضحت المستشارية الثقافية في بيان رسمي أن القرار يشمل جميع الطلاب السودانيين من حملة الشهادات السودانية والعربية والأجنبية، مع ترحيل أية فروقات مالية ناتجة عن سداد الرسوم الدراسية للعام السابق إلى العام الدراسي الحالي.

ويأتي هذا القرار في إطار دعم الطلاب السودانيين الدارسين في مصر، وتخفيف الأعباء المالية عنهم، في ظل الظروف الاقتصادية التي تواجهها الجالية السودانية.

وأعربت المستشارية الثقافية عن شكرها لإدارة جامعة الإسكندرية على هذا القرار الذي يعكس عمق العلاقات الأكاديمية والثقافية بين السودان ومصر، مؤكدةً استمرار التنسيق مع الجهات المصرية المعنية لتسهيل الإجراءات الأكاديمية للطلاب السودانيين.