برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل على تأهيل 40 موقعًا للمياه في شرق السودان بتمويل سعودي

كسلا – السوداني

أعلـن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) عن مبادرة لتأهيل أكثر من 40 موقعًا للمياه في ولايتي كسلا والقضارف شرقي السودان، بهدف تلبية الطلب المتزايد على المياه النظيفة في المناطق المتأثرة بالأزمات في البلاد.

وأوضح البرنامج، أنّ المشروع يُنفذ بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. ويشمل التأهيل أعمال صيانة للآبار والخزانات، بالإضافة إلى تركيب أنظمة طاقة شمسية حديثة لضمان استدامة تشغيل محطات المياه.

تأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الدولية لدعم السودان في مواجهة التحديات الإنسانية، حيث تعاني العديد من المناطق من نقص حاد في المياه الصالحة للشرب نتيجة النزاعات والتغيرات المناخية. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تحسين جودة الحياة لآلاف الأسر في المناطق المستهدفة.