حجاوى الجمعة: البزرميط

بعض الناس يجمعون في مكان واحد أشياء ليس بينها مشتركات فتنتج خليطاً مخلوطاً، وبرغم أنّ الكثيرين يرون ذلك غريباً، بل وشاذاً لا يستسيغون ولكن من يفعلون ذلك لا يرون فيه بأساً، بل يستمتعون به غاية المتعة إن كان طعاماً أو شراباً أو زياً وسنستعرض هنا روايات عن بعض هذه الغرائب.

اولها وقعت فى أحد أحياء العاصمة الراقية. فتح الشاب عصام محله الذي يبيع فيه الرصيد وأشياءً أخرى، ذات صباح كالعادة وبينما كان منهمكاً في ترتيب وتنظيف المحل سمع صوتا هادئاً يلقي عليه التحية. رفع رأسه ببطء ليتفاجأ بمنظر لم يكن يتخيله فى الأحلام.. رجل يبدو عليه الوقار والسكينة وقد (تقلوظت) العمة على رأسه بعناية، بل وضعها (بالجنبة سايد) فى إشارة للقيافة والظرافة ولم يكن عليه غير ذلك سوى فانيلة داخلية (كت) وشبشب نسائي حشر فيه اقدامه حشراً، فقد كان أكبر منه بكثير. وقف الرجل بهذا المنظر الغريب أمام عصام يطلب منه تحويل رصيد دون أن يبدو عليه أي ارتباكٍ، بل كان هادئاً تماماً. أول ما خطر ببال عصام أنّ الرجل مجنون ولكن هاهو يقف أمامه بهدوء تام وسكينة فتيقن ان الرجل قد اصيب بـ(الزهايمر) والذي بدا ينتشر بين كبار السن آنئذٍ. شعر عصام انه يجب أن يتصرف بحكمة وروية، فالرجل كما يبدو من هيئته من أسرة محترمة وفى الغالب يقطن قريباً من المكان. طلب من صاحبنا بهدوءٍ أن يعطيه الموبايل حتى يدخل أرقام الكرت، وأثناء انشغال الرجل بتمعن أرجاء المحل اتصل عصام بآخر رقم. جاءه صوت نسائي رقيق اتضح أنها ابنة الرجل فشرح لها الموقف باختصار ووصف لها المكان.

كانت الأسرة تسكن قريباً جداً فما لبثت الشابة أن حضرت واقتادت الرجل وشكرت عصام شكراً جزيلاً وانصرفت مع أول (بزرميط) في هذه السلسلة الغرائبية.

القصة التالية حدثت فى إحدى الدول الأوروبية، حيث (انهمر) سيل المهاجرين السودانيين بعد أن قست عليهم الحياة داخل الوطن. كان عادل قد عقد قِـرانه على فتاة اختارتها له شقيقته وهم من قرية في (الأرياف الغامضة) كما يقول أخونا حسن الطيب (رحمه الله)، تم شحن الفتاة للبلد الأوروبي ليستلمها عادل فى المطار (كرت كرتونة).

كانت أولى المفارقات

الغريبة في المطار، فقد كانت الفتاة تحمل كرتونة ثقيلة سقطت من يد عادل فتشتت (الطلح والشاف) وعم المكان. هرعت الشرطة المنتشرة في المطار وهم يرون أجساماً غريبة تتدحرج فتملأ الأرجاء وبسرعة احضروا كاشف الألغام والمتفجرات، بينما فرضوا طوقاً محكماً حول الزوجين، ويبدو أنهما قد دخلا فعلاً قفصاً ولكنه ليس ذهبياً بأي حال. لم يجدوا شيئاً مريباً وإنما مجرد أخشاب اجتهد عادل في شرح الغرض المخصصة له. وأخيراً أطلق سراحهما وخرجا من المطار يتنفسان الصعداء، غير أنّ تلك كانت فقط بداية المتاعب. ما ان وصلت العروس الشقة وكانت فى بناية مخصصة للاجئين حتى (أشعلت النيران) لتبخير الشقة كعادة النساء، غير أنّ الـ(smoke detector) أي كاشف الدخان أطلق صوتاً عالياِ تحذيراً من الحريق، فهو لا يفرق بين نيران العدو والنيران الصديقة. سرعان ما وصلت شرطة المطافئ في كامل زينتها وهي تحمل مكافحات الحريق!!!

وللمرة الثانية، اجتهد عادل في شرح المقصود من الحرق فخرجت الشرطة بعد أن وقّـع العريس السعيد على تعهد بعدم استخدام البخور بتاتاً و(إزعاج السلطات). اما ثالثة الأثافي فقد كانت بعد (أن توهطت الزوجة في الواطة) ثم أرادت أن تكرم جيرانها كعادة السودانيين فـ(رمت اللقيمات) المعتبرة ثم حملت الصحون لتوزعها على جيرانها الجدد (كرامة وسلامة لي سيدنا اب علامه). كان الجيران ينظرون من العين السحرية فيرون امرأة تحمل صينية عليها آنية وفيها كرات بنية اللون. هنا هرع الجميع نحو الهاتف وتوالت المكالمات على مركز الشرطة وكلها بلاغ واحد امرأة غريبة تحمل آنية عليها (مكورات) قد تكون قنابل عنقودية!!! هرعت الشرطة للمكان فاكتشفوا أن تلك القنابل ما هي إلا (sweet balls) أي فطائر محلاة في شكل كرات!!!!.

هذه المرة جلس العريس ليكتب لعروسته قائمة من الممنوعات التي تجلب الشبهات فكانت هذه القصة عن عروس (بزرميط).

القصة الثالثة (حكاها لي واحد حصلت لي)، قال إنّ زوجته كانت تخلط أنواعاً من الطعام لا يمكن أن (تجتمع) في مكان واحد كانت تضع الدمعة وتصب عليها الزبادي ثم تحرك الخليط جيداً وبعد ذلك تتناول المخلوط بشهية غريبة!!! أو أن تصب الشطة على المربى!!! يقول إنّ العدوى قد انتقلت له فتفنن في خلط (المتضادات) فأصبح يخلط (المفروكة بالطبيخ) قبل أن يضع عليها الكسرة وقد وجد أفراد الأسرة ذلك ممتعاً جداً، فأصبحت (خلطتهم أقصد وجبتهم) المفضلة فدخل ذلك النوع من الطعام قائمة (البزرميط).

الرواية التالية عن صديق أعرفه نشأ وسط أسرة ثرية في أحد الأحياء الراقية اجتهدت في تدليله فجلبت له الملابس الراقية من أوروبا وأمريكا، غير أن ذلك اصطدام بعقبة (طبيعية)، إذ كان شكله من نوع (العكروت) وجه بعظام بارزة أذنان مثل لاقط الرسيفر وفم مفتوح على الدوام مهما اجتهد (لإغلاقه)، وبذلك فإنّ الملابس لم تكن تليق بالشماعة أبداً، بل كانا متنافرين بصورة واضحة.

وبمناسبة الأزياء الغريبة، فإنّ القونات من النساء والرجال يتزيون بأزياء غريبة جداً، بل إنني رأيت أحدهم وقد مشط شعره في شكل كرة اعلى الرأس عليها (بندة) ملونة وهذه من عجائب الزمان فهو لا ينتمي إلى هؤلاء ولا إلى اولئك وقد صدق أحد شعراء البطانة عندما وصف هذا النوع ويقارنه بالضد قائلاً:

ولداً يطبق المسره فوق المسره

يخلف ساقو فوق ضهر اب قوايم يسرى

حقب (قربينو) فوق جربانو خت اب كسره

فرقا شتى من ناس يمه زيدى الكسره

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وهو هنا يقارن بين الفتى الذي انطلق بعيدا (يطبق المسره فوق المسرى) بحثاً عن الرزق و(حقب قرببنو) اي اصطحب سلاحه (والقربين هو نوع سلاح أيام الأتراك) فيقارنه بمن جلس بقرب والدته ليس له سوى مطلب واحد هو أن (تزيد الكسرة)!!.

تذكّـرني قصة الأزياء الغريبة هذه بفتاة عرفتها كانت ملابسها دائماً متنافرة وكذلك المكياج والإكسسوارات ومع ذلك كانت سعيدة بمظهرها جداً. وبرغم التنبيهات من الأهل والصديقات ولكنها كانت ترى في مظهرها قمة الأناقة. الغريب في الأمر ونحن في جلسة شاعرية ذات مرة أن طرحت عليّ فكرة الزواج.!! حقيقة فقد شعرت بالسعادة وأنا أتلقى أول عرض للزواج من فتاة، ولكنني تذكرت أنها لسوء حظي فتاة (بزرميط) فلم أقبل العرض.

كلمة (بزرميط) أصلها فرنسي هو (Pizare) أي غريب أو مُتنافر، التقطها منهم إخواننا المصريون وبظرافتهم المعروفة حولوها (ممصرة) إلى (بزرميط).

وسلامتكم،،،

*أنعي بمزيد من الحزن والأسى الخالة إحسان حسن النور سوار الذهب التي انتقلت إلى الرفيق الأعلى في أمريكا. العزاء لإخوانها وأخواتها وآل سوار الذهب في كل أنحاء العالم.

*انتقلت الى الرفيق الأعلى ببورتسودان أسماء محمد عيسى (قسومة). العزاء لآل محمد عيسى وآل عدلان بالعيلفون والحفرة والدبيبة.

*كذلك انتقلت إلى الرفيق الأعلى بالعيلفون، الجاز الزبير عباس شقيقة الإخوان عبد الله وحمزة وإخوانهم العزاء لهم ولكل آل حمدنا الله.

*فاتني أن أنعي الصديق والأخ زكريا أبا يزيد الذي زاملني في شركة أرامكو السعودية ثم عمل معي في “مدرسة هشام الخليفة الثانوية الخاصة للبنات” معلماً للغة الإنجليزية، وكذلك الأستاذة سجى لهما الرحمة والمغفرة من رب كريم.

*واتس اب 00201117499444