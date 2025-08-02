القاهرة تطلق مبادرة “رعاية السكري” لدعم النازحين السودانيين

القاهرة – السوداني

أعلن الاتحاد الدولي للسكري (إقليم الشرق المتوسط وشمال إفريقيا) اليوم عن إطلاق مبادرة “رعاية السكري للنازحين واللاجئين” في مصر، وذلك في ختام ورشة عمل إقليمية عُقدت بفندق غولدن توليب بالقاهرة. تهدف المبادرة إلى تقديم خدمات صحية شاملة لأكثر من 50,000 سوداني نازح يعانون من مرض السكري، في ظل التحديات التي تواجههم جراء الحرب في السودان.

تأتي هذه المبادرة الرائدة تحت إشراف الاتحاد الدولي للسكري، وبدعم من جمعيات السكري في مصر، السودان، والسعودية، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية (المكتب الإقليمي لشرق المتوسط) وشركاء من القطاعين الصحي والإنساني. وتستهدف المبادرة في مرحلتها الأولى تلبية احتياجات أكثر من 1.5 مليون نازح سوداني في مصر، حيث يواجه الآلاف من مرضى السكري نقصًا في الإنسولين، غياب خدمات التشخيص، وعوائق قانونية وثقافية.

أهداف طموحة لتحسين الرعاية الصحية

تشمل أهداف المبادرة توفير نموذج رعاية صحية متكامل يتضمن تشخيصًا دقيقًا، علاجًا بتكاليف رمزية، وتثقيفًا صحيًا في مراكز طبية مختارة. كما تسعى إلى ضمان توفير مستدام للإنسولين والأدوية الأساسية، تدريب 200 من الكوادر الطبية والمثقفين الصحيين، وتفعيل خدمات الطب عن بُعد. وستعمل المبادرة على بناء شراكات استراتيجية مع منظمات وجهات تمويل لضمان استدامتها، مع تعزيز دور سفراء النوايا الحسنة في نشر التوعية.

مراحل التنفيذ والتوسع

تتضمن المرحلة التحضيرية تحديد الاحتياجات ورسم خريطة المرافق الصحية، تليها مرحلة تجريبية تشمل تقديم الخدمات في 12 عيادة وإطلاق برامج الطب عن بُعد والتثقيف الصحي. ومن المقرر أن تمتد المبادرة لاحقًا إلى مراكز جديدة في مصر ودول الخليج، بهدف صياغة نموذج رعاية إقليمي قابل للتطبيق في حالات الطوارئ.

تأثير متوقع ودعوة للمشاركة

من المتوقع أن تستفيد المبادرة أكثر من 50,000 مريض سكري، مع تعزيز العدالة الصحية في الأزمات ودعم السودانيين في المهجر. ودعا الاتحاد الدولي للسكري الجهات الصحية والإنسانية والأفراد إلى المساهمة بالدعم الفني أو اللوجستي أو المالي، مؤكدًا أن تفاصيل المراكز المعتمدة وآليات الوصول إلى الخدمات سيتم الإعلان عنها لاحقًا.

تعد هذه المبادرة خطوة نوعية نحو تحسين جودة حياة النازحين المصابين بالسكري، وتعكس التزام الاتحاد الدولي للسكري بتحقيق العدالة الصحية. وأكد المنظمون أن المبادرة تمثل نموذجًا إقليميًا يمكن أن يُلهم مبادرات مماثلة في أزمات أخرى.