المليشيا تتكبّد خسائر فادحة في الهجوم رقم (225) على الفاشر بمشاركة قوات الحلو

الخرطوم: السوداني

تصدت القوات المسلحة والقوة المشتركة للهجوم رقم (225) على مدينة الفاشر، وكبّدت مليشيا الدعم السريع والحركة الشعبية جناح عبد العزيز الحلو التي شاركت رسمياً لأول مرة، خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأوضح بيانٌ للناطق الرسمي باسم القوة المشتركة العقيد أحمد حسين مصطفى، اليوم السبت، أن المليشيا بمشاركة رسمية من قوات الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، شنت هجومًا على مدينة الفاشر وقد تصدت قواتنا الباسلة – من القوات المسلحة، والقوة المشتركة، والمقاومة الشعبية – لهذا الهجوم الغادر بكل بسالة وكفاءة، وتم تحييد العشرات من عناصر المليشيا، وتدمير وحرق عدد من العربات القتالية، وأسر عدد آخر من المهاجمين.

وتابع البيان: “كذلك تم القضاء على عدد من المرتزقة الأجانب وعلى رأسهم قائد القوات الخاصة للمليشيا، وهو مُرتزقٌ يحمل الجنسية الكولومبية، في تأكيد واضح على استعانة المليشيا بمرتزقة دوليين لقتل أبناء شعبنا”.

واعتبر البيان: “انخراط قوات الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو في الأعمال العدائية حول الفاشر تطورٌ خطيرٌ، بمشاركتها في حصار المدينة وارتكاب الجرائم بحق المدنيين، بعد أن أغرتها المليشيا بالمال والسلاح. وهي الآن تحالفت مع من ارتكبت جرائم الإبادة والتطهير العرقي في الجنينة، وها هي اليوم تكشف عن وجهها الحقيقي بمشاركتها المعلنة في استهداف شعبنا الأعــزل”.