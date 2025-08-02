مرصد حقوقي: مليشيا الدعم السريع تحتجز عشرات النساء في معتقلاتها بالفاشر

متابعات – السوداني

كشف مرصد شمال دارفور الحقوقي، عن احتجاز مليشيا الدعم السريع لعشرات النساء في معتقلات غير قانونية بمدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، وسط انتهاكات جسيمة تشمل الزواج القسري والعنف الجنسي.

وأفاد المرصد في بيان صادر اليوم السبت، بأن الدعم السريع تحتجز النساء في موقعين رئيسيين: مقر الإمدادات الطبية شرق جنوب الفاشر، ومعسكر جديد السيل أقصى شرق شمال المدينة. وأشار إلى أن هذه القوات التي تسيطر على أحياء سكنية في شرق وجنوب المدينة، تستخدم هذه المواقع كقواعد عسكرية ومراكز لاحتجاز الأشخاص.

ووفقًا للتقصي الذي أجراه المرصد، فإن بعض المعتقلات تعرضن للزواج القسري داخل هذه المعتقلات، فيما حملت أخريات نتيجة الانتهاكات الجنسية.

وأكد المرصد أن العدد الفعلي للمحتجزات لا يزال مجهولًا بسبب التعتيم الأمني الشديد الذي تفرضه قوات الدعم السريع، والذي يمنع حتى الأقربين من معرفة مصير ذويهم.

وأدان المرصد استخدام العنف الجنسي كاستراتيجية منهجية من قبل الدعم السريع لإذلال وترويع المجتمعات المحلية والسيطرة عليها. وطالب بالكشف الفوري عن مصير المعتقلات، وضمان سلامتهن الجسدية والنفسية، داعيًا المنظمات الدولية والحقوقية إلى التدخل العاجل للتحقيق في هذه الجرائم، ومحاسبة المسؤولين، وإطلاق سراح جميع المحتجزات فورًا دون شروط.

يُذكر أن مليشيا الدعم السريع تفرض حصارًا مشددًا على الفاشر منذ أبريل 2024، وتستمر هذه المليشيا في رفض تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بإنهاء الحصار وسحب مقاتليها من المدينة.