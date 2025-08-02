إطلاق حملة “دنقلا خضراء” لمكافحة الزحف الصحراوي وتعزيز المساحات الخضراء في الولاية الشمالية

دنقلا – السوداني

شهدت مدينة دنقلا بالولاية الشمالية، اليوم، انطلاق حملة “دنقلا خضراء”، وهي مبادرة بيئية طموحة تهدف إلى مكافحة الزحف الصحراوي، توسيع الرقعة الخضراء وتوفير مساحات ظل لتلطيف الأجواء الحارة التي تعاني منها المنطقة.

وأكدت الأستاذة علوية مختار، رئيسة الحملة، أن المبادرة تجذب مشاركة واسعة من المتطوعين والمهتمين بالقضايا البيئية، مشيرةً إلى أهمية هذا الجهد في مواجهة التغيرات المناخية وتفاقم ظاهرة التصحر. وأوضحت مختار أن خصوبة أراضي دنقلا تمثل أرضية مثالية لتحقيق أهداف الحملة، التي تسعى لتحويل المدينة إلى واحة خضراء مستدامة.

وأضافت أن الحملة تستهدف زراعة مليون شتلة على مدار 12 شهرًا، مدعومةً بحملات توعية مجتمعية لنشر ثقافة التشجير وحماية البيئة. ومن المتوقع أن تسهم المبادرة في توفير ظلال طبيعية، تحسين جودة الهواء وتعزيز البيئة الحضرية في دنقلا على المدى الطويل.

وتأتي هذه الحملة في إطار جهود الولاية الشمالية لتعزيز الاستدامة البيئية، حيث تلقى دعمًا من الجهات الحكومية والمنظمات المحلية، وسط آمال بأن تكون نموذجًا يُحتذى به في بقية المناطق المتضررة من التصحر.