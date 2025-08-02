إلى بورتسودان

كتب – محمد حامد نوار

خرجت لأول مرة منذ الحرب، أعني بورتسودان. كنت طوال الطريق، كلما عبرت مكانًا أو فضاءً، سهلاً أو جبلًا، أطلب من مرافقي التوقف. أستوقف عابرًا أو عابرةً، أندس في خباء راكوبة أو ظلّ، ألمس كل الجهات والعلامات والمدن: شندي، الدامر، عطبرة، هيا، سنكات، سواكن، جبيت… والترتيب غير مقيد عندي!

شعرت براحة عظيمة من جملة ملاحظات عظمت عافيتي المعنوية. الناس، رغم رهق الحرب، فيهم ذاك الأثر اللطيف من المودة: الباعة، المسافرون، أصحاب المتاجر، كل من قابلت وصادفت. تنوعوا بكل السحنات، وجدت في كل متر نسيجنا المعروف المتنوع. حرت أين ما يزعمون عن قصص الوجوه الغريبة؟! ففي عطبرة مثلاً، وجدت كل السودان. سوق المدينة يضج بحياة صاخبة. تركت مرافقي في ظل وسحت، جلست هنا وهناك، أتسقط اتجاهات الثرثرات. لاحظت أن الكل يعمل ويجري، والكل في الكل تراه.

حرت لبرهة، استفسر نفسي أين (أفندية) عطبرة و(ابرولات) السكة الحديدية و(العجلات)، وإن حزّ في نفسي حجم الإهمال لنظافة المدينة! إهمال موجع لا يليق، للأمانة، بمقام مدينة بهذا الحجم. ولا أعرف هل العلة في السلطات المحلية أم غياب روافع النفير الشعبي الذي يمكن أن يتولى الأمر.

حينما عبرت إلى الشرق، وقد جررت أنفاسي شوقًا، فلي والشرق ودّ، لا أعرف سره وخصوصية مودّة مبرورة. كانت الجبال ترافقنا كحرس إنجليز! تحولت عيناي لكاشف ثروات، كلما مررت بظل جبل أحدق، كم تحت هذه الأثقال من خيرات. مررت بخيام سبق ظهورها بروز أفواج الشباب من المعدنين، يكونون حزما حزما. شباب صغار يفع، أعدادهم كبيرة، يغطون في الغالب رؤوسهم. تراهم فتظنهم من رفرفات العمائم، بعض جند من جيش إمبراطور اليابان في عهود بيرل هاربر.

بدت لي أحوالهم حول كثبان ما يحفرون ويرجون قصة صحفية وددت لو أن الزمن كان يسمح لأعرف أحوالهم بين العشم والمصابرة. أسمارهم في المساء، ما يقلقهم وما يشحذ عزمهم. لكني صرفت الخاطرة حينما اقتربت من متكأ لأحدهم تحت ظل راكوبة من أسمال جوالات فارغة وأوراق وسدر قليل، وخشب مشبع بالزيت. كان الفتى، والوقت ظهيرة، غارقًا في النوم يتوسد ساعده، غير مبال بسخونة الطقس أو السموم، كأنه (عمر) عدل في مسعى الكسب فنام قرير العين.

حينما أطلت (هيا)، عاودني حنين التضامن مع أهلنا بالشرق. المدينة أو المحطة التي عبرت، مثال قائم على ظلم أهل التكاليف لإنسان تلك الأرض. واضح أن رمق الحياة القليل يصنعه عزم السكان بالمكان أكثر من تيسيرات الدولة، وهو الإحساس المحبط الذي فارقني قليلاً وأنا أشرف على سنكات، التي تتمدد على سفح طقس جميل وخارطة بدت لي كبناء أثري في بعض السمات من التخطيط، وقوائم مطالع، وثابت العقارات القديمة مع تنظيم لافت. وحذر الشرقاويون وإجاباتهم المختصرة، الذي مثله (أبو فاطمة)، عامل محطة الوقود الذي يهب سيارتك بعض الدفق ويده على المسدس ولسانه يد أخرى، يحرص على التنبيه بجر ماء من بئر تبدو كوقف لتسهيل الوضوء.

راقني ما لاحظت في عموم فضاء الشرق، في كل اتجاه متسع للصلاة وقائم تلحظه يستقبل القبلة العريضة، ينتفل من الصلاة ثم يهز عصاته ويغوص إلى وجهته.

في بورتسودان، ثمة نهضة ظاهرة وملامح تطور اقتصادي وتحولات كبيرة تنهار تحت ركام التركيز على أجواء السياسة وضجيج غرفها وجلساتها الليلية. ففي خارج الحياة الواقعية، تبدو ثمة أحوال أخرى أفضل، مهملة. ليست كلها قطعًا مبهرة، لكن بالجملة بورتسودان الآن غير. وإن كنت كما قال صديق، عجز عن العثور علي لزمت (الديوم)، وهذا عالم آخر من الحياة والنبض والأحوال والظروف.

أكثر ما راقني فيه اكتشافي أن سردية أن المدينة لا تحتفي بالغرباء غير دقيقة. حيثما أقبلت، اكتسبت كل يوم صديقًا ومعرفة وإنسانًا جميلًا.

اللهم احفظ السودان وطيب أيامه باليسر والسلام والتسامح… بلدكم بخير.

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حاشية:

أعزائي في أهل الإعلام، اخرجوا إلى الناس في مظان وجودهم، في كل الشرق والسودان، فكل قصة وليلة عامرة بالقصص المنعشة للروح.