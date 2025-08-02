وزير العدل يطلع على الأوضاع الأمنية والعدلية بولاية نهر النيل

نهر النيل – بثينة دهب

استقبل والي ولاية نهر النيل، د. محمد البدوي، وزير العدل محمد عبد الله درف، بقصر الضيافة في مدينة الدامر، حيث اطلع الوزير على تقارير مفصلة من الجهات الأمنية والعدلية بالولاية.

وأوضح الوالي أنّ الوزير عقد اجتماعاً مع قادة الأجهزة الأمنية، ضم قائد سلاح المدفعية اللواء محمد الأمين حسن عبد الوهاب، ومدير شرطة الولاية اللواء حقوقي سلمان محمد الطيب، ومدير جهاز المخابرات العامة اللواء ياسر علي بشير، إلى جانب مسؤولي الإدارة القانونية والنيابة. واستمع الوزير خلال الاجتماع إلى تقارير شاملة عن الأوضاع الأمنية والعدلية، كما تفقّد مبنى الإدارة القانونية الجديد.

من جانبه، أشاد وزير العدل بجهود حكومة الولاية في تعزيز الأمن، والتصدي لظاهرة الوجود الأجنبي والظواهر السلبية، مؤكداً متابعته الدقيقة للأوضاع الأمنية والعدلية في ولاية نهر النيل.

وأكد الوزير، التزام الوزارة بدعم الولاية لتعزيز سيادة القانون وتطوير البنية التحتية العدلية، بما يسهم في تحقيق العَـدالة واستقرار المجتمع.