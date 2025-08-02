إعادة تشغيل مستشفى البقعة وعدد من الأقسام الجديدة بمستشفى أم درمان

الخرطوم: السوداني

دشّن والي ولاية الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، إعادة تشغيل مستشفى البقعة التابع لمستشفى أم درمان، وعنبر حسين إدريس الباطنية (حريمات) بسعة 90 سريراً، إلى جانب بنك الدم المركزي الذي يغطي منطقة أم درمان الكبرى، ومجمع الجراحات الدقيقة المجهز بـ12 غرفة عمليات، بالإضافة إلى مجمع العناية المكثفة الذي يضم 20 سريراً، وعنبر الباطنية رجال بسعة 56 سريراً.

كما تم تدشين أعمال إعادة التأهيل والصيانة بمبنى عبد الله خليل المخصص لعلاج مرضى السكري والأورام. وأشاد الوالي بالدور الكبير الذي تقوم به إدارة الجودة في الوزارة، مثمناً جهود الخيرين ورجال الأعمال من أبناء السودان في دعم هذه المشروعات.

وقدّم والي الخرطوم شكره للمملكة العربية السعودية وشعب المملكة لما قدموه للشعب السوداني في حرب الكرامة ولمجلس السيادة على الدعم الذي قدموه للمستشفى ولأبناء مدينة أم درمان وأحيائها لدعمهم المتواصل لهذه الجهود.