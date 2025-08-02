شبكة أطباء السودان: مقتل امرأة وطفل من قبل الدعم السريع أثناء نزوحهم من الفاشر

الخرطوم: السوداني

كشقت إحدى الناجيات من هجوم مسلح، عن تعرُّضهم وعدد من الأسر النازحة أثناء تنقّلهم على الطريق من مدينة الفاشر إلى منطقة طويلة، لهجوم من قبل الدعم السريع حيث تضم الأسر النازحة 9 نساء و7 أطفال ورجلًا مسنًا.

وبحسب شبكة أطباء السودان، أسفر الهجوم عن مقتل امرأة وطفلة تبلغ من العمر عامين، كما تعرّض بقية أفراد المجموعة للضرب بالسياط والركل بالأرجل، في مشهد قاسٍ مارست فيه القوات، الوحشية والانتهاك الفاضح لحقوق الإنسان.

وأدانت شبكة أطباء السودان بـ”أشد العبارات” الهجوم الوحشي الذي تعرّضت له ثلاث أسر نازحة أثناء مُحاولتها النزوح من مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، حيث لم تكتفِ الدعم السريع وفقاً لشهادة الناجية بذلك، بل منعت الأسر من دفن القتلى، في انتهاك صريح للقيم الإنسانية، الأمر الذي يزيد من معاناة الناجين النفسية والجسدية.

ودعت الشبكة المنظمات الحقوقية والإنسانية، والأمم المتحدة، إلى التدخل العاجل لحماية المهجرين قسرياً عبر فتح مسارات إنسانية، وممارسة مزيد من الضغط على قيادات الدعم السريع التي باتت لا تبالي بممارساتها ضد المدنيين في دارفور وكردفان وتماديها في الحصار والقتل والتدوين والقصف على المعسكرات والأسواق والأحياء السكنية.