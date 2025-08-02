500 مريض يتردّدون يومياً على مستشفى مكة للعيون بأم درمان

الخرطوم: السوداني

كشفت إدارة مستشفى مكة لطب وجراحة العيون فرع أم درمان، عن ارتفاع نسبة التردد في عيادات العيون، حيث بلغ عدد المراجعين أكثر من 500 مريض يوميًا، فيما وصل عدد العمليات الجراحية إلى 50 عملية يوميًا.

وأشارت الإدارة إلى إدخال معظم التخصصات الدقيقة، مثل علاج المياه البيضاء، والزرقاء (الجلوكوما)، وعيادة الأطفال، وعيادة الشبكية. كما يضم المستشفى معملًا للفحوصات المتكاملة، ومعرضًا للنظارات، وصيدلية.

يُذكر أن المستشفى بدأ عمله في عام 2000م، وأسهم بشكل واضح في تخفيف العبء عن مواطني مدينة أم درمان.

وتم استئجار مبانٍ جديدة، لتبدأ انطلاقته في شهر سبتمبر من العام الماضي، بهدف تضميد جراح من أنهكتهم الحروب، والذين يعانون من النزوح وقلة الموارد.