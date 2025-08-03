تأمين معابر الخرطوم: كاميرات مراقبة وغرفة سيطرة وقوات أمنية

الخرطوم – السوداني

أعلن الفريق أمير عبدالمنعم، مدير شرطة ولاية الخرطوم، عن اكتمال عملية تأمين المعابر الحدودية للولاية من خلال نشر قوات أمنية كافية، وتثبيت كاميرات مراقبة متطورة، إلى جانب إنشاء غرفة مركزية للتحكم والسيطرة. جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للجنة بسط الأمن وفرض هيبة الدولة بالعاصمة الخرطوم، الذي ترأسه وزير الداخلية، الفريق بابكر سمرة.

واستعرض الاجتماع تقريراً قدمه أمين عام حكومة الولاية، تضمن خطة لإزالة 72 بؤرة سكن عشوائي، بهدف تنظيم العاصمة وتحسين الوضع الأمني. كما استمع الحضور إلى تقرير رئيس لجنة إخلاء العاصمة من التشكيلات العسكرية، أوضح فيه الجهود المبذولة لتنفيذ توجيهات إخلاء ولاية الخرطوم من التشكيلات العسكرية، وتحديد أماكن تجميع القوات ونقلها إليها.

وأشار الاجتماع إلى جهود لجنة حصر وترحيل اللاجئين إلى ولايات كسلا، القضارف، والنيل الأبيض، في إطار تنظيم حركة النزوح وتوفير بيئة آمنة للمواطنين. وأكد المكتب الصحفي للشرطة في بيان له أن الأوضاع الأمنية والجنائية في الولاية تشهد استقراراً ملحوظاً، بفضل الجهود الأمنية المكثفة التي تهدف إلى تطبيع الحياة المدنية وتسريع عودة المواطنين إلى مناطقهم.

وأكدت مصادر بالشرطة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن واستعادة هيبة الدولة، مع التركيز على توفير بيئة آمنة تسهم في استقرار العاصمة ودعم عودة الحياة الطبيعية لسكانها.