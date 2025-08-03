ارتفاع أسعار أسطوانات الغاز في ولاية نهر النيل يثير الجدل

الدامر – السوداني

أعلنت وزارة المالية والقوى العاملة بولاية نهر النيل، شمال السودان، عن قرار رسمي بتعديل أسعار أسطوانات الغاز للمستهلكين والموزعين في عدد من محليات الولاية، في خطوة أثارت استياءً واسعًا بين المواطنين بسبب الارتفاع الملحوظ في الأسعار.

ووفقًا للقرار، تم تحديد سعر أسطوانة الغاز (سعة 194) للمستهلكين كالتالي: 65,500 جنيه في شندي، 66,000 جنيه في المتمة، 65,000 جنيه في الدامر وعطبرة، 65,000 جنيه في بربر والعبيدية، 65,000 جنيه في أبو حمد، 66,000 جنيه في البحيرة، و66,500 جنيه في الزيداب.

أما بالنسبة للموزعين، فقد تم تسعير أسطوانة الغاز (سعة 164) بأسعار متفاوتة، حيث بلغت 60,393 جنيهًا في شندي، 60,813 جنيهًا في المتمة، 59,669 جنيهًا في الدامر وعطبرة، 59,842 جنيهًا في بربر، 60,005 جنيهات في العبيدية، 60,909 جنيهات في أبو حمد، 61,391 جنيهًا في البحيرة، و59,853 جنيهًا في الزيداب.

وأوضحت الوزارة أن الأسعار الجديدة تشمل رسومًا حكومية تُفرض على كل أسطوانة، تتضمن 50 جنيهًا كرسوم ولائية، و10 جنيهات مخصصة لدعم الطلاب، يتم تسديدها مباشرة من قِبل وكلاء المستودعات.

وأثار القرار موجة من الانتقادات بين الأهالي، الذين عبروا عن قلقهم إزاء تأثير هذه الزيادة على الأوضاع المعيشية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها البلاد. وطالب مواطنون بضرورة إعادة النظر في القرار وتوفير بدائل لتخفيف العبء عن الأسر ذات الدخل المحدود.

من جانبها، بررت الوزارة القرار بارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، مؤكدة أن الرسوم المفروضة تهدف إلى دعم الخدمات العامة وتحسين جودة التوزيع. ومع ذلك، لم تُعلن الوزارة عن خطط فورية لتخفيف الآثار السلبية لهذه الزيادة على المواطنين.