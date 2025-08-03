رئيس مجلس السيادة يتفقد جامعة النيلين ويؤكد التزام الدولة بإعادة إعمار مؤسسات التعليم العالي

الخرطوم – السوداني

أجرى رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، زيارة تفقدية إلى جامعة النيلين، حيث اطلع على سير العمل في مركز الامتحانات بكلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية.

وخلال الزيارة، جال البرهان في عدد من كليات الجامعة، موثقًا حجم الدمار والتخريب الذي تسببت فيه مليشيا آل دقلو الإرهابية، والذي طال المنشآت التعليمية والخدمية. وأكد البرهان التزام الدولة الراسخ بإصلاح ما خلفته الحرب من دمار، واستعادة الحياة الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي لتمكينها من أداء دورها الحيوي في خدمة المجتمع السوداني.

كما اطمأن رئيس المجلس السيادي على الجهود المبذولة من إدارة الجامعة لاستئناف الدراسة في جميع الكليات، مشيدًا بالروح المعنوية العالية للطلاب وتفانيهم في مواصلة العملية التعليمية رغم التحديات.