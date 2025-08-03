مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية: جاهزون لاستئناف العمل من أبراج المعادن بالخرطوم

الخرطوم – السوداني

أعلن محمد طاهر عمر، المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية، عن اكتمال الاستعدادات لعودة العاملين بالشركة إلى مقرهم الرئيسي في أبراج المعادن بحي المجاهدين بشارع مدني بولاية الخرطوم، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والتأهيل التي استمرت لثلاثة أشهر.

وأوضح عمر، في تصريحات صحفية، أن المبنى بات جاهزاً لاستيعاب جميع إدارات الشركة، إلى جانب وزارة المعادن وهيئة الأبحاث الجيولوجية، مؤكداً أن البيئة العملية مهيأة بالكامل لاستئناف الأنشطة التشغيلية والإدارية من داخل الولاية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده أمس الأحد، مع لجنة تأمين الموقع واللجان الفنية، حيث اطلع على تقارير مفصلة حول الجهود المبذولة لإعادة تأهيل الأبراج وتهيئتها للعمل.

وأشاد المدير العام بالدور الكبير الذي اضطلعت به القوات المسلحة والأجهزة النظامية والمستنفرون في تحرير ولاية الخرطوم، مقدمًا شكره الخاص لمنسوبي الشركة الذين ساهموا في عمليات التحرير إلى جانب القوات المسلحة، مما مكّن الشركة من تأمين الموقع والعودة السريعة إليه.

وأكد محمد طاهر أن الشركة على أتم الجاهزية لاستئناف مهامها من العاصمة الخرطوم، في خطوة تعكس التزام الشركة بتعزيز قطاع المعادن ودعم الاقتصاد الوطني.