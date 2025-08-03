هيئة مياه الخرطوم تُعلن اكتمال صيانة خط المياه الرئيسي المغذي لأحياء الرياض والطائف والفردوس

الخرطوم – السوداني

أعلنت إدارة مياه محلية الخرطوم، عن اكتمال أعمال الصيانة لخط مياه رئيسي بقطر 10 بوصات، يقع عند تقاطع شارع الستين مع شارع عبد الله الطيب.

وأكّـدت الهيئة أنّ الأعمال اكتملت بنجاح مساء أمس السبت، في خطوة تُعزز من كفاءة إمدادات المياه لعدد من الأحياء الحيوية بالعاصمة. الخط الرئيسي، الذي يربط بين محطتي مياه الجريف وسوبا، يغذي مناطق الرياض والطائف والفردوس، حيث من المتوقع أن يشهد سكان هذه الأحياء تحسناً ملحوظاً في ضغط المياه واستقرار الإمدادات خلال الساعات القادمة.

وأوضحت الهيئة أنّ هذا الإنجاز يأتي ضمن خُططها المستمرة لتطوير وصيانة شبكة المياه، بهدف ضمان استدامة الخدمة وتلبية احتياجات المواطنين.

وأشارت الهيئة إلى أنّ فرق الصيانة عملت بجهد كبير لإتمام الإصلاحات في وقتٍ قياسي، مع الحرص على تقليل الاضطرابات في الإمدادات أثناء فترة الصيانة.

ودعت الهيئة، المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مشكلات متعلقة بإمدادات المياه عبر قنوات التواصل الرسمية لضمان معالجتها على الفور.

يُذكر أنّ هيئة مياه ولاية الخرطوم تواصل جهودها لتحسين البنية التحتية للمياه، في ظل التحديات التي تواجهها العاصمة، بهدف توفير خدمة مياه آمنة ومستدامة لجميع سكان الولاية.