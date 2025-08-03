مجلس السلم والأمن الأفريقي يعقد جلسة طارئة لبحث الأوضاع في السودان

أديس أبابا – السوداني

يعقد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، غداً الاثنين، جلسة طارئة برئاسة الجزائر لمناقشة التطورات الأخيرة في السودان، في ظل تصاعد التوترات السياسية والأمنية بالبلاد.

وأفادت مصادر في الاتحاد الأفريقي بأن الجلسة ستركز على تشكيل حكومة موازية في مدينة نيالا، إلى جانب بحث تداعيات الأزمة السياسية المستمرة منذ انقلاب أكتوبر 2021. وكان المجلس قد أدان، في وقت سابق، الأسبوع الماضي، إعلان مليشيا الدعم السريع تشكيل حكومة موازية في نيالا، محذراً الدول الأفريقية من التعامل معها.

وجاءت هذه الجلسة عقب محادثات أجراها ممثل الاتحاد الأفريقي، محمد بلعيش، الثلاثاء الماضي، مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في بورتسودان، حيث أشاد بلعيش بتشكيل حكومة مدنية في السودان.

فيما كشف مصدر دبلوماسي سوداني، عن زيارة وفد حكومي سوداني إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الأسبوع الماضي، لإجراء مشاورات غير رسمية مع مسؤولي الاتحاد الأفريقي، إلى جانب لقاءات مع البعثة الدبلوماسية السودانية هناك.

من جهة أخرى، أشارت مصادر (سودان تربيون) إلى أنّ مصر قد تقترح خلال الجلسة دراسة تجميد عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي، استناداً إلى الانقلاب العسكري الذي قاده قائد الجيش في أكتوبر 2021. كما تزامنت الاستعدادات للجلسة مع اتصالات أجراها مسؤولون غربيون مع الاتحاد الأفريقي، لبحث تطورات الوضع في السودان.

يُذكر أن رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، علي محمود يوسف، كان قد أشاد في مايو الماضي بخطوة تعيين كامل إدريس رئيساً للوزراء، وهو ما أثار انتقادات من بعض القوى السياسية السودانية.